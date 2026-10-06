La Universidad de La Rioja se suma al Día de las Universidades Saludables con un Desayuno Saludable

LOGROÑO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja se suma este miércoles 7 de octubre, a la celebración del Día de las Universidades Saludables, una cita promovida por la Red Española de Universidades Promotoras de Salud (REUPS).

El evento tiene lugar a lo largo de la jornada el miércoles 7 de octubre, en el Edificio Politécnico, de 9,00 a 12,30 horas, y se enmarca en el compromiso de la Universidad con la salud integral de estudiantes, profesorado y personal técnico de administración y servicios.

En esta edición, colaboran Horno Arguiñano, Peras de Rincón, Almendras de La Rioja, El Colletero, Tomate Cidacos, el Consejo Regulador DOP Aceite de La Rioja, Miel del pueblo de Igea, Chocolate Peñaquel, Quesos Los Cameros, Granja Avícola Fontecha, Granja-Huevería La Floreta, Selecta y las cafeterías de la Universidad de La Rioja.

Estas entidades -que colaboran proporcionando los productos saludables que se podrán degustar durante toda la mañana, hasta fin de existencias- se suman a la asociación Alcer Rioja, la Unidad Móvil del Banco de Sangre y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Rioja.