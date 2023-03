"Universidades, administraciones y empresas deben contribuir a desarrollar capacidades digitales que reduzcan la brecha"

Expertos de Telefónica y UNIR se han reunido en la jornada Ágora

LOGROÑO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Universidades, administraciones y empresas deben articular una estrategia conjunta para formar a las personas en las capacidades digitales que demanda el mercado laboral, de acuerdo a los expertos que han participado en la Jornada Ágora 'Empleos del futuro'.

Destacados representantes de la red de Cátedras Telefónica y del Instituto de Investigación, Innovación y Tecnología Educativas de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR iTED) han debatido en este evento sobre la transformación digital del mundo del trabajo, celebrado hoy el Rectorado de esta universidad en Logroño.

En el encuentro, Beatriz Herranz, directora del Territorio Centro de Telefónica, ha asegurado que "el mundo digital ya está presente entre nosotros y forma parte de nuestro ADN. Según diversos estudios, el 65% de los estudiantes actuales trabajarán en profesiones que aún no existen". Por ello, "las universidades, administraciones públicas y empresas debemos contribuir a desarrollar capacidades digitales que reduzcan la brecha de conocimientos".

Su visión ha sido compartida por Daniel Burgos, vicerrector de Proyectos Internacionales de UNIR, quien ha destacado "la importancia que tienen una serie de actividades que conforman la vida de las universidades, impulsadas por la investigación". En el caso de UNIR ha resaltado que ya se han alcanzado más de 100 acuerdos de investigación.

ESPACIO ABIERTO

El evento ha contado con la asistencia de Ignacio Arreche, director general de Empleo, Diálogo Social y Relaciones Laborales del Gobierno de La Rioja; y de Francisco Rivero, director general de Juventud de este Ejecutivo regional.

En el primer tramo de la jornada, José María Vázquez García-Peñuela, rector de la Universidad Internacional de La Rioja; Ignacio Arreche, Beatriz Herranz y Daniel Burgos han sido los encargados de dar las palabras de bienvenida. La moderadora del encuentro ha sido Natalia Padilla Zea, directora de la Cátedra Telefónica - UNIR en 'Sociedad digital y educación'.

"Las sociedades deben pugnar por convertir a los estudiantes en personas cultas, y las universidades, en conseguir que los estudiantes sean responsables y buenos profesionales. Esta jornada apunta a eso, a formar buenos profesionales digitales", ha afirmado Vázquez García- Peñuela al comienzo del acto.

Acto seguido, Beatriz Herranz ha subrayado por su parte que "en las escuelas los niños ya no sólo sueñan con ser médicos, ingenieros o futbolistas; lo hacen también con ser gammers o con jugar en el metaverso". Para adecuarse a ese nuevo escenario, ha destacado la importancia que tienen "las plataformas de empleo. Desde Telefónica hacemos una apuesta por ayudar a la sociedad con plataformas de empleo, para poder preparar a las personas en nuevas habilidades que pueden favorecer los trabajos del futuro". También ha destacado la labor de universidades "como UNIR, en la que el mundo virtual está presente desde sus comienzos, y en donde la infraestructura y la conectividad resultas claves".

A su turno, Ignacio Arreche ha manifestado que las instituciones y las empresas "deben plantearse cómo retener el talento en un entorno híbrido". Las empresas también deben ofrecer retos atractivos en los nuevos entornos digitales".

Posteriormente, Daniel Burgos ha descrito algunas características del organigrama y estructura de UNIR iTED, y también cómo es el trabajo que realiza la cátedra institucional conformada por esta universidad y Telefónica.

ÁGORA ESTUDIANTES

Posteriormente se han celebrado dos mesas redondas. La primera ha sido el Ágora Estudiantes, denominado 'Cambios en el empleo, habilidades que complementan los conocimientos'. Han participado de la misma Virginia Lozano, jefa de Incorporación de Talento de Telefónica España; los profesores de UNIR Victoria Íñigo y Francisco Javier Flor, y Javier Sáenz de Pablo, estudiante de esta universidad.

Natalia Padilla, quien ha presentado a los ponentes, ha señalado antes que "muchos de los niños de hoy van a trabajar en empleos que aún no existen. La transformación digital nos llevará también a transformaciones mentales, tanto de estudiantes como de empresas. La definición de analfabetismo ya no es solo no saber leer y ni escribir. Se necesitan habilidades tecnológicas, de acuerdo a los nuevos requerimientos de la sociedad digital", ha dicho.

Según Francisco Javier Flor, "las universidades deben centrarse también en ofrecer una nueva capacitación sobre habilidades sociales, porque el entorno ha cambiado y ya no basta con una formación técnica, funcional, teórica e integral. Las empresas demandan habilidades sociales adaptadas a las nuevas tecnologías como requisito imprescindible.

Victoria Iñigo ha señalado que debe "diferenciarse muy bien lo que es la digitalización y la transformación digital. Esta va mucho más allá. Las universidades deben dar un paso adelante en este sentido y enseñar a los estudiantes a trabajar con herramientas digitales.".

A su turno ha hablado por videoconferencia Virginia Lozano: "Coincido en que la digitalización y la transformación digital son cosas diferentes. La transformación digital abarca toda la estructura de las empresas, organizaciones y administraciones públicas. En este sentido hay un antes y un después debido a la pandemia y ahora percibimos -al incorporar talento joven- que los estudiantes que egresan ya están preparados porque las universidades han implantado estos procesos digitales".

En esta línea, también ha asegurado que "los procesos con las universidades y centros de formación se han agilizado de tal manera que las firmas de convenios permiten ahora integrar a un alumno en una empresa en cuestión de una semana".

Javier Sáenz de Pablo, por su parte, ha manifestado que "la tecnología ha cambiado nuestra manera de ser. En muchas ocasiones se ha perdido el bis a bis y el contacto directo entre personas, pero también ofrece otros grandes beneficios para nosotros, los estudiantes. El hecho de tener profesores expertos desde cualquier parte del mundo a un golpe de un click es un

claro ejemplo".

ÁGORA PROFESORES Y EMPRESAS

En Ágora Profesores y Empresas 'Profesiones del futuro' se ha analizado cómo se adaptan las empresas a los nuevos trabajadores. En este segmento ha vuelto a disertar Ignacio Arreche, junto a Ana García, Head of Talent Acquisition de la empresa Bosonit; Virginia Gómez, estudiante de UNIR; y Pedro Muñoz, profesor de esta institución educativa.

García ha asegurado que "las empresas principalmente dedicadas al sector TIC hablamos de entornos en un contexto de cambios impresionantemente rápidos en los que nos encontramos inmersos. Las organizaciones debemos adaptarnos a esos cambios de manera rápida y eficaz. La clave también pasa por intentar intuir cuáles serán los próximos cambios".

Para Virginia Gómez "las universidades deben esforzarse más para preparar a los estudiantes en habilidades blandas de cara a las características del mercado laboral del futuro. En este contexto, la formación permanente será clave para responder a las demandas de la sociedad".

A continuación ha hablado Muñoz, quien ha coincidido con Ana García en que estamos en un momento de cambios acelerados, "pero en el transcurso de la Humanidad siempre los hubo, desde la irrupción de la máquina de vapor, la telefonía y después internet. Los roles en el mercado laboral siempre cambian. La revolución digital es algo reciente y vuelve a plantearnos la necesidad de adaptación a un nuevo entorno, como ha sucedido otras veces".

Finalmente, ha tenido lugar el Ágora Abierta, un debate en el que los participantes han respondido a preguntas de alumnos, profesores y asistentes al evento, e intercambiado visiones con ellos.