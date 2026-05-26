Un universo simbólico realizado en cerámica, hierro y madera por Juanma Martín hasta el 19 de julio en el CCR

Presentación de la exposción 'Hasta que el fuego nos consuma' - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El universo simbólico del madrileño, afincado en La Rioja, Juanma Martín, realizado a través de cerámica, hierro y madera, se puede visitar hasta el 19 de julo en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR). La exposición, bajo el título de 'Hasta que el fuego nos consuma', clausura el ciclo 'Sustratos', y se expone en la sala 'Mar de Palabras'.

Junto al propio artista ha inaugurado la muestra el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz. Esta comisariada por el colectivo de artistas naldense 'Espaciocomün', cuyo objetivo es explorar prácticas artísticas contemporáneas vinculadas al territorio.

La exposición reúne esculturas y artefactos que combinan cerámica, hierro, madera, mecanismos y luz, construyendo un universo simbólico que invita a la reflexión sobre la transformación y las tensiones de la condición humana. Entre lo onírico y lo inquietante, Martín plantea una experiencia inmersiva que invita a pensar el mito como una herramienta para comprender el presente.

Sainz ha querido poner en valor "la importancia de exposiciones como la que hoy visitamos en un entorno privilegiado como es el Centro de la Cultura del Rioja. Esta muestra es el ejemplo perfecto de cómo el gran talento que tenemos en nuestra comunidad es también un gran atractivo para quienes nos visitan".

El edil ha subrayado que "unir talento local, tradición y arraigo, y enseñárselo al mundo en un espacio como el Centro de la Cultura del Rioja es un orgullo y un trabajo por el que seguiremos apostando desde el Ayuntamiento". El título de la muestra se inspira en el verso latino In girum imus nocte et consumimur igni ('damos vueltas en la noche y somos consumidos por el fuego'), y plantea un diálogo entre mitos, tecnología y creencias contemporáneas, mostrando figuras y objetos que se encuentran suspendidos entre el deseo de cambio y la fragilidad.

Las piezas, compuestas por cuerpos, alas, casas y distintos mecanismos, conectan referencias simbólicas y mitológicas ancestrales con preocupaciones actuales sobre la identidad, la incertidumbre y la búsqueda de sentido en el mundo contemporáneo.

Martín, por su parte, ha indicado que "es una exposición de escultura donde hay ciertos experimentos, ya que he mezclado diferentes materiales y eso mismo ha hech que las ideas se han ido mezclando con los materiales y el tema ha ido saliendo poco a poco". Una temática que pasa por "cómo el ser humano se enfrenta a los grandes misterios, a las grandes preguntas, las que fueron, las que serán, las que nunca se van a solucionar".

"Todas esas ideas que van saliendo de todas las interpretaciones que tenemos de la realidad por medio de nuestro sentido, la tecnología y todo eso, y cómo vamos creando, por así decirlo, tecnología de pensamiento, ciertas ideas que nos permiten de alguna manera organizar el caos de la jungla".

ACTIVIDADES ABIERTAS AL PÚBLICO

La exposición contará además con varias actividades abiertas al público y de acceso gratuito en torno a la obra.

El 6 de junio tendrá lugar una intervención escultórica en el paraje de San Marcos de Nalda, con participación colectiva sobre varias esculturas utilizando barro sin cocer y materiales del entorno. El 13 de junio se celebrará una jornada de puertas abiertas en Espaciocomün (Nalda), laboratorio de creación artística en el medio rural.

Por último, el 11 de julio el Calado del CCR acogerá un taller de talismanes en el que los participantes experimentarán con barro y escayola para crear su propia pieza. Esta última actividad contará con aforo limitado y requerirá reserva previa gratuita a través de la web. S

Juanma Martín es ilustrador y artista plástico, formado en dirección y realización audiovisual en la Escuela de Cine de Alcorcón (ECA), guion en la Factoría del Guion y Bellas Artes en la Universidad de Granada. Su obra combina lo simbólico, lo mitológico y lo experimental, y ha sido expuesta en ciudades como Granada, Sevilla, Madrid y Logroño.

Martín desarrolla su trabajo también desde Espaciocomün, un espacio colaborativo de creación en La Rioja. Con 'Hasta que el fuego nos consuma', el Centro de la Cultura del Rioja reafirma su compromiso con la promoción de la creación contemporánea, ofreciendo al público experiencias artísticas innovadoras y vinculadas al territorio.