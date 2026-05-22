UPA Rioja vota en contra de los rendimientos aprobados por el Consejo Regulador porque "repite los mismos errores"

Archivo - Un vendimiador recoge uvas - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

UPA Rioja ha votado en contra de los rendimientos aprobados hoy en el Pleno del Consejo Regulador para la campaña 2026, en el que finalmente se ha acordado mantener el 90% de rendimiento amparable y el 69% de transformación.

La organización agraria ha sido la única que ha rechazado el acuerdo, mientras que el resto de organizaciones han apoyado la propuesta argumentando que "era mejor alcanzar un acuerdo que no hacerlo" y, defendiendo que las medidas aprobadas pueden resultar beneficiosas para el sector.

Sin embargo, desde UPA Rioja consideran que esta decisión "vuelve a repetir los mismos errores que han llevado a la situación actual" y advierten de que sus consecuencias serán muy negativas para viticultores y agricultores. UPA Rioja considera además que la decisión adoptada supone "una auténtica irresponsabilidad del sector" y cree que, después de seis años de crisis, caída de ventas y acumulación de excedentes, "no hemos aprendido absolutamente nada".

Según los cálculos de la organización, con las medidas aprobadas se introducirán en la Denominación más de 50 millones de litros adicionales de vino tinto que el mercado no será capaz de absorber durante 2026, en un contexto en el que las ventas continúan cayendo y acumulan ya un descenso superior al 6%.

UPA Rioja alerta además de que esta política provocará que las existencias puedan alcanzar los 800 millones de litros, agravando todavía más el desequilibrio entre oferta y demanda existente en Rioja y provocando un aumento de ratio a niveles de los años anteriores. La organización también critica que, una vez superados los 7.500 kilos por hectárea, se obligará nuevamente a numerosos viticultores a tirar uva, mientras el problema estructural del exceso de vino sigue sin resolverse.

"Da igual hablar del 85%, del 90%, del 100% o incluso del 125% si seguimos sin afrontar el verdadero problema: sobra muchísimo vino de Rioja y nadie quiere poner soluciones reales encima de la mesa", señalan desde la organización. UPA Rioja defiende que la única solución viable pasa por amparar únicamente como Rioja el vino que realmente sea capaz de venderse y estudiar mecanismos para sacar del sistema el excedente de vino sobrante. La organización agraria ha querido dejar claro además que seguirá defendiendo los intereses de los viticultores "aunque tengamos que hacerlo en solitario".

"A UPA no le importa quedarse sola las veces que haga falta. Nunca vamos a ser la muleta de las bodegas. Nuestro compromiso es defender a toda costa los intereses de los labradores", concluyen.