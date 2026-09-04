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LOGROÑO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

UPTA asegura que los autónomos riojanos "cobran una pensión de jubilación media 630 euros menor que el régimen general". La mesa de negociación para completar el nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos "continúa bloqueada", de modo que más de 3,4 millones de autónomos españoles siguen sin conocer la evolución de sus cotizaciones el próximo año y, sobre todo, que continúen pendientes reformas esenciales para mejorar su protección social, ha señalado el sindicato.

En este sentido, UPTA ha lamentado "la brecha existente entre los pensionistas autónomos y las personas jubiladas procedentes del régimen general". Así, la pensión media de jubilación del Régimen General en La Rioja se sitúa en 1.730,91 euros mensuales, mientras que la del RETA es de 1.094,53 euros. La diferencia alcanza los 636,38 euros al mes y los 8.909,36 euros al año en 14 pagas, alcanzando una brecha cercana al 36,8 por ciento.

Una situación que, para UPTA, "evidencia las consecuencias de décadas de cotizaciones insuficientes". "Continuar congelando las bases significa perpetuar esta situación, por lo que UPTA advierte de que volver a congelar las cotizaciones no soluciona el problema, sino que lo traslada directamente a la jubilación y a las futuras prestaciones de los trabajadores autónomos", ha señalado el sindicato.

Por ello, UPTA propone para 2027 una subida de las cotizaciones de, al menos, tres puntos porcentuales por encima del IPC, de forma progresiva y vinculada a los rendimientos reales. El objetivo es "recuperar parte de las pérdidas acumuladas y mejorar las futuras prestaciones".

UPTA reclama, sin embargo, "congelar en 2027 la base mínima de los autónomos societarios y familiares colaboradores". "Estos han sido los colectivos sobre los que ha recaído el incremento extraordinario de las bases mínimas y la organización considera que ya han realizado un esfuerzo más que suficiente", han indicado.

Por este motivo, UPTA considera que "no sería aceptable volver a cargar sobre ellos una nueva subida en 2027". UPTA advierte, además, de que "la negociación pendiente no puede limitarse a decidir cuánto pagarán los autónomos".

Siguen sin resolverse cuestiones fundamentales para completar su protección social como "la reforma del cese de actividad, para convertirlo en una protección realmente accesible; el acceso de los autónomos al subsidio para mayores de 52 años, la mejora de las prestaciones por incapacidad, enfermedad común, accidente de trabajo y enfermedad profesional".

Para UPTA, la ecuación "es sencilla: si se pide un mayor esfuerzo contributivo, tiene que haber más derechos y mejores prestaciones. Para UPTA, es de una enorme irresponsabilidad pensar que defender a los autónomos consiste simplemente en conseguir que paguen menos".

Los autónomos "quieren cuotas justas y acordes con los ingresos, pero también queremos jubilaciones dignas y protección cuando las cosas van mal". De hecho, considera que "un sistema barato mientras se trabaja puede convertirse en un sistema caro cuando llega el momento de jubilación", han señalado. Para ello, UPTA ha exigido al Ministerio que "reactive inmediatamente la negociación para no llegar a diciembre improvisando las cuotas de 2027 y abordar las reformas necesarias ante lo que la organización plantea cotizaciones al menos tres puntos por encima del IPC, progresividad según rendimientos reales, congelación de la base mínima de societarios y colaboradores y culminación de las reformas pendientes de protección social".