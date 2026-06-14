La UR acoge entre el 16 y 18 de junio la Microcredencial de Verano de la Guardia Civil

LOGROÑO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Microcredencial de Verano de la Guardia Civil 'Innovación y transformación digital cibersegura' tiene lugar del 16 al 18 de junio en la Universidad de La Rioja, dentro del programa de Cursos de Verano UR 2026.

En su nueva edición, el curso de verano de la Guardia Civil en la UR adquiere el formato de microcredencial -certificaciones académicas de corta duración flexibles, modulares- semipresencial; destinándose la recaudación, en esta ocasión, a Proyecto Hombre La Rioja.

Forma parte del programa de Cursos de Verano UR 2026 que, gestionados desde la Fundación General de la UR, incluyen tanto cursos en Logroño, Arnedo, Calahorra, Treviana y Ginebra (Suiza), como un completo programa de actividades dirigidas al público infantil y juvenil, así como a la conciliación de la vida familiar y laboral.

La Microcredencial de Verano de la Guardia Civil 'Innovación y transformación digital cibersegura' se plantea como una formación intensiva, aplicada y alineada con los marcos europeos de competencias digitales.

El objetivo general es capacitar a diferentes sectores de la ciudadanía para diseñar, impulsar y evaluar iniciativas de innovación y transformación digital -integrando la gestión del cambio, la ciberseguridad, el análisis de datos, las tecnologías emergentes y el respeto a los derechos fundamentales-, mediante un modelo docente híbrido que combine sesiones presenciales intensivas y trabajo autónomo guiado.

Entre otros objetivos específicos se plantea ayudar a identificar las principales tecnologías digitales (inteligencia artificial, analítica de datos, automatización e infraestructuras digitales) y su aplicación en el ámbito operativo; y a comprender los retos organizativos y culturales asociados a la transformación digital en entornos jerarquizados.

Además, analizar el papel de la ciberseguridad en el contexto de la transformación digital y su integración en los servicios públicos; dar a conocer experiencias y casos reales de transformación digital en el sector público, privado y en la Guardia Civil; y analizar el impacto de la digitalización en la operativa policial, la toma de decisiones y la prestación de servicio al ciudadano.

Finalmente, ayudar a comprender el marco estratégico de la transformación digital en el ámbito de la seguridad pública y su impacto en la Guardia Civil; y analizar las tendencias de innovación tecnológica y su potencial aplicación en el ámbito de la seguridad pública, identificando oportunidades de mejora en los servicios y capacidades de la Guardia Civil.

La Microcredencial de Verano de la Guardia Civil 'Innovación y transformación digital cibersegura' ofrecerá a quienes la completen las siguientes competencias ESCO: competencia digital (transformación digital; tecnologías digitales aplicadas al trabajo); pensar de forma analítica (analizar información; evaluar necesidades organizativas); utilizar recursos TIC para resolver tareas laborales; gestionar recursos, presupuestos, plazas, resultados y calidad para alcanzar un objetivo concreto; y comunicar información objetiva, presentar resultados, defender propuestas de proyecto.

El cupo es de 200 plazas y la cuota de inscripción, de 10 euros para el curso presencial y gratuita para el curso 'online'. Para obtener el diploma es necesario superar el examen final, que se celebrará a través del aula virtual.

El dinero recaudado en este curso a través de inscripciones y donaciones irá destinado a Proyecto Hombre en La Rioja.