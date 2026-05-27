La UR acoge la Exposición 'Derechos Humanos en viñetas' de Aministía Internacional y el Frente Viñetista - UR

LOGROÑO 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja acoge la Exposición 'Derechos Humanos en viñetas' del 27 de mayo al 30 de junio, una muestra que ofrece una ocasión para ver cómo el arte puede ser una herramienta poderosa para el cambio social y la defensa de los Derechos Humanos.

La exposición ha sido realizada por Amnistía Internacional y el Frente Viñetista y consta de 12 paneles en los que se abordan diferentes situaciones relacionadas con los Derechos Humanos, en otras tantas viñetas, desde la mirada crítica e ingeniosa del humor gráfico.

Los temas que se abordan son: derechos de las mujeres, crisis climática; conflictos armados; libertad de expresión; derecho a la educación; derecho a la vivienda; derecho a la salud; racismo y xenofobia; personas migrantes y refugiadas; y LGTBIQ+.

Con su propio estilo y visión, cada viñeta es una ventana a la realidad, una denuncia y una invitación a la reflexión. Y también se incluye, junto a cada imagen, una breve información sobre vulneraciones de Derechos Humanos en cada uno de estos ámbitos.

Los autores de las viñetas presentes en la exposición son Kap, Adene, Elkoko, Ermengol, Ferrán Martin, Miki & Duarte, M.S. De Frutos, Quim Sosa y Sintes.

La exposición está dirigida a toda la comunidad universitaria en general (alumnado, profesorado y PAS) con especial atención al alumnado de los Grados en Educación y está organizada por la Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar de la Universidad de La Rioja, Amnistía Internacional La Rioja y Frente Viñetista.

AMNISTÍA INTERNACIONAL Y FRENTE VIÑETISTA

Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 10 millones de personas, que defienden y promueven los derechos humanos. Presente en 150 países y territorios, trabaja por un mundo en el que todas las personas disfruten de todos los derechos humanos. La organización recibió en 1977 el Premio Nobel de la Paz y en 1978, el Premio de Derechos Humanos de la ONU.

Frente Viñetista es una asociación nacional que agrupa a dibujantes de humor. Desarrolla actividades culturales, sociales y económicas para promover y difundir el trabajo de los viñetistas y profesionales generadores de contenidos escritos, gráficos y audiovisuales relacionados con el humor gráfico.

Uno de sus objetivos es dar a conocer la aportación de los humoristas gráficos a la sociedad, como profesionales capaces de interpretar las situaciones y noticias que suceden cada día, aportando su visión disruptiva y haciendo que lleguen al público de una forma directa y atractiva.