La UR acoge desde mañana hasta el miércoles 7 de mayo la reunión de lanzamiento de la alianza europea EU-GIFT

LOGROÑO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja acogerá desde este lunes 5 de mayo y hasta el miércoles 7 de mayo, la reunión de lanzamiento de la alianza EU-GIFT de siete universidades europeas de España, Francia, Hungría, Alemania, Italia, Rumanía y Portugal.

Esta alianza universitaria europea liderada por la UR impulsará la sostenibilidad y la innovación en la producción de alimentos y bebidas con identidad geográfica a través de titulaciones y áreas de investigación compartidas.

El programa de las sesiones, en el que participarán más de veinte representantes de las siete universidades, comenzará mañana con la presentación del proyecto EU-GIFT a empresas y entidades del sector y a los socios regionales de la iniciativa, que tendrá lugar a las 10 horas en el Edificio Politécnico de la UR.

En esta sesión inicial participarán el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán; el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el vicerrector de Política Científica de la UR, Eduardo Fonseca.

A lo largo de las tres jornadas se mantendrán reuniones globales y también especializadas de las siete áreas de trabajo de EU-GIFT. EU-GIFT representa una oportunidad estratégica para las empresas del sector agroalimentario, es una plataforma para innovar y posicionarse en mercados sostenibles, fortaleciendo el valor añadido, la competitividad y la conexión con consumidores conscientes y cada vez más exigentes.

Las sesiones de trabajo de los días 6 y 7 se celebrarán en Haro y en el Centro de la Cultura del Rioja.

La alianza EU-GIFT (que responde a la denominación European University for Geographical Identity as a driver for Food systems Transition to sustainability) está integrada por las siguientes instituciones: Universidad de La Rioja (España), Bordeaux Sciences Agro (Francia), Eszterházy Károly Catholic University (Hungría), Hochschule Geisenheim University (Alemania), University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca (Rumanía), Universidad de Tras-os-Montes y Alto Douro (Portugal) y Universidad de Verona (Italia).

Todos estos centros agrupan a 56.000 estudiantes, 3.000 miembros de personal docente e investigador, y 2.800 profesionales de gestión y administración.

LA RECTORA, EN PARÍS EN LA CONFERENCIA 'CHOOSE EUROPE FOR SCIENCE'.

La rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz, inicialmente prevista en la inauguración de esta reunión de lanzamiento, participará mañana, lunes 5 de mayo, en París en la conferencia 'Choose Europe for Science' (Elige Europa para la Ciencia).

Un encuentro que encabezarán el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para intentar atraer a Europa a científicos que estén en el extranjero, especialmente en Estados Unidos.

Eva Sanz ha recibido la invitación del presidente francés Emmanuel Macron como máxima representante de la alianza de universidades europeas EU-GIFT.