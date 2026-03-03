La UR acoge la reunión de la Comisión de Secretarios de la CCC en la colaboración universidad-sociedad

Reunion-Consejo-Sociales-Unirioja-Secretarios Consejos Sociales - UR

LOGROÑO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) celebra los días 2 y 3 de marzo en la Universidad de La Rioja las Jornadas de su Comisión de Secretarios, un encuentro de trabajo que ha reunido a representantes de universidades de toda España para reflexionar sobre los retos actuales de la gestión institucional y compartir experiencias en el ámbito de los Consejos Sociales.

La sesión inaugural contó con la participación de la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz Arazuri; el consejero de Educación y Empleo de La Rioja, Alberto Galiana Sanz; el presidente del Consejo Social de la Universidad de La Rioja, Juan Antonio Fernández-Velilla Hernández; la presidenta de la Comisión de Secretarios de la CCS, Olga de la Pascua Ramírez; y el secretario general de la CCS, Miguel Ángel Acosta Rodríguez.

La rectora de la UR puso en valor el papel estratégico que desempeñan los Consejos Sociales dentro del sistema universitario, al subrayar que "constituyen la verdadera brújula de la proyección social de las universidades, orientando su vínculo con la ciudadanía y asegurando que su misión responda a las necesidades del entorno". Asimismo, destacó la labor de los secretarios y secretarias de estos órganos, quienes "actúan como fedatarios de las expectativas, demandas, opiniones, sugerencias y apoyos de la sociedad, garantizando que la voz social quede fielmente recogida e integrada en la acción universitaria".

Uno de los momentos destacados del programa fue la intervención de Elena López Tamayo, directora de la Fundación Dialnet, quien repasó la evolución de esta iniciativa nacida en la Universidad de La Rioja en 2001 hasta convertirse en una infraestructura pública de referencia para la divulgación científica, con más de diez millones de registros. Durante su exposición, puso el foco en herramientas como Dialnet CRIS, Dialnet Métricas o Dialnet Global, orientadas a facilitar el análisis y la gestión de la actividad investigadora.

En palabras de López Tamayo, "la ciencia abierta no consiste solo en publicar más y que el conocimiento sea accesible, sino en disponer de infraestructuras que permitan entender y gestionar mejor la actividad investigadora. Dialnet es hoy una infraestructura estratégica que ayuda a las universidades a fortalecer su transparencia y su relación con la sociedad".

La jornada incluyó también la mesa redonda 'Universidad-Sociedad: Oportunidades de colaboración', moderada por Santiago Iraburu Allegue, secretario del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra. En ella participaron Javier Galiana García, director Ejecutivo de UNIR y Secretario de su Consejo Social, quien destacó el compromiso y la responsabilidad que deben asumir las universidades en los territorios donde están asentadas, apostando por una escucha activa y una implicación real en su entorno.

Subrayó también que los valores universitarios -el conocimiento, la investigación y el servicio a la sociedad- deben de ser permeables al conjunto del tejido social y económico para generar un impacto tangible y contribuir al progreso de los ciudadanos. Galiana resaltó además la colaboración de las instituciones, las organizaciones sociales y el tejido productivo.

Asimismo, destacó la importancia de la cooperación entre las universidades al considerarlas motores de desarrollo. En este sentido, resaltó "los planes que UNIR impulsa con universidades en América Latina -donde se han formado más de 30.000 docentes-, así como la contribución de las dos universidades riojanas en iniciativas sociales y su participación en La Rioja Digital y en su clúster tecnológico, el CIDATUM Data Research Center, una iniciativa estratégica que trabaja para situar a La Rioja a la vanguardia de la economía digital".

Por su parte, Francisco del Pozo Ruiz, adjunto a la Presidencia del Consejo Social de la Universidad de La Rioja, puso en valor cómo el tamaño y la cercanía institucional de la universidad riojana facilitan una relación directa y eficaz con el entorno. "El tamaño importa", afirmó, recordando que se trata de la universidad pública más pequeña de España y la única pública en la comunidad autónoma más pequeña, unos condicionantes que -lejos de ser una desventaja- "se transforman en un valor añadido" en la relación con instituciones, organizaciones sociales y tejido productivo.

Destacó además la Universidad de la Experiencia como "un ejemplo perfecto de formación a lo largo de la vida" y subrayó que las cátedras creadas en colaboración con el Gobierno autonómico actúan como verdaderos laboratorios de transferencia y generación de proyectos que después se traducen en políticas públicas para la comunidad.

Las jornadas incorporaron el curso formativo 'IA en la gestión del Consejo Social de las universidades: gestión documental inteligente', continuación del trabajo iniciado en septiembre durante el encuentro celebrado en Cartagena. La sesión fue impartida por Alfonso López Viñegla, profesor titular de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza y miembro del consejo académico de EBS.

Durante el curso se abordó el cambio de paradigma que supone la inteligencia artificial en la gestión documental universitaria, especialmente en lo relativo a la automatización de tareas, la mejora de la eficiencia, la seguridad de la información y la trazabilidad institucional.

La formación permitió a los asistentes profundizar en aplicaciones prácticas orientadas a optimizar procesos internos y apoyar la toma de decisiones en el ámbito de los Consejos Sociales. El programa se completó con el pleno de la Comisión de Secretarios y diversas actividades institucionales celebradas en la ciudad de Logroño, que han contribuido a reforzar la cohesión entre Consejos Sociales y a consolidar un espacio estable de trabajo técnico y colaboración permanente.

Con esta nueva edición de sus jornadas, la Comisión de Secretarios de la CCS reafirma su compromiso con la mejora continua de la gestión institucional y con la incorporación responsable de herramientas innovadoras al servicio de la universidad pública y de la sociedad. Sobre la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas Los Consejos Sociales son los órganos de representación de la sociedad en la Universidad.

Entre sus funciones destacan la supervisión y aprobación de los presupuestos de cada centro, así como de su oferta académica. La Conferencia agrupa a los Consejos de la mayoría de las universidades públicas españolas e integra también a un número creciente de centros privados. Su funcionamiento está regulado por la Ley Orgánica del Sistema Universitario y por la legislación específica de cada Comunidad Autónoma. Más información: www.ccsu.es.