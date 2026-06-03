La UR busca familias para acoger a estudiantes extranjeros del Curso de Lengua y Cultura Española de verano

LOGROÑO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de la Rioja mantiene abierto el plazo de inscripción en el programa de familias anfitrionas para los estudiantes de los Cursos de lengua y cultura españolas para extranjeros en el marco del proyecto Valle de la Lengua-Campus Valle de la Lengua.

Las familias anfitrionas se comprometen a acoger en su vivienda a un estudiante extranjero para, a cambio de una habitación individual y la manutención, recibir una contraprestación económica de 800 euro.

Este verano, las familias acogerían a los estudiantes del 27 de junio al 26 de julio. Los alumnos -que son mayores de edad- participan en un programa de formación de español. Las clases se imparten de 9.00 a 13.30 horas y alguna tarde los estudiantes participan en actividades culturales.

Este programa trata de facilitar la inmersión lingüística y cultural de estos alumnos, procedentes de diferentes partes del mundo, con costumbres distintas. Las familias deben tener en cuenta que, en muchos casos, los alumnos necesitan un tiempo de adaptación para acostumbrarse a los nuevos horarios y al nuevo entorno.

Las familias deben acudir a recoger al estudiante el día de su llegada a Logroño en el lugar acordado y, a la finalización de la estancia, acompañarlo a la estación correspondiente, también en Logroño.

Además, la familia debe facilitar al estudiante una habitación individual con cama, armario propio y escritorio; proporcionarle una copia de las llaves del domicilio familiar; así como dirigirse siempre a él en español para facilitar su inmersión lingüística. El objetivo del programa es que el estudiante conviva como un miembro más de la familia.

Las familias que estén interesados en participar en este programa de acogida deben ponerse en contacto con la Fundación General de la Universidad de La Rioja a través del correo-e espanol@unirioja.es.