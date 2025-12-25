La UR capacita a 32 personas para el Programa de Atención Integral a Adolescentes de Medicus Mundi en El Salvador

LOGROÑO, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja ha informado de que ha capacitado a 32 personas para implementar la Especialidad en Atención Integral a Adolescentes en la Universidad de El Salvador.

Se trata de una acción que forma parte del proyecto de cooperación al desarrollo 'Fortalecimiento de la Formación Universitaria Pública en Salud y su Proyección Social para la Promoción de la Atención Integral de las y los Adolescentes en El Salvador'.

Financiado por la Subdirección General de Cooperación Internacional y Centros en el Exterior del Gobierno de La Rioja, el proyecto ha sido impulsado por Medicus Mundi.

Se desarrolla en colaboración con la Universidad de El Salvador y la Universidad de La Rioja (España), "consolidando una alianza interinstitucional orientada al fortalecimiento de capacidades profesionales en el ámbito de la atención integral a adolescentes".

La Universidad de La Rioja ha detallado en nota de prensa que ha concluido con éxito la primera fase, que ha capacitado al equipo que implementará el programa formativo de Especialidad en Atención Integral a Adolescentes.

Comenzará a impartirse a partir del mes de febrero en la Universidad de El Salvador y está dirigido a los futuros egresados de la Facultad de Medicina de esta universidad.

La especialidad en Atención Integral a Adolescentes ha sido codiseñada por parte de un equipo motor integrado por representantes de las tres instituciones.

Ha implicado el desarrollo de materiales, herramientas pedagógicas y técnicas que garanticen la calidad del programa, con un enfoque integral, interdisciplinar y adaptado al contexto del país, pero con ánimo de ser replicado en otros países.

Además, el proceso de capacitación ha favorecido el intercambio de experiencias y saberes entre profesionales de distintas áreas, reforzando una visión compartida sobre los retos actuales en la atención a la adolescencia.

De manera paralela, el proyecto contempla la creación de una red para la generación, intercambio y difusión de conocimiento en castellano entre profesionales que trabajan con adolescentes, concebida como un espacio de aprendizaje colaborativo y de fortalecimiento profesional.

Esta red se pilotará en el marco del propio proyecto de cooperación al desarrollo, contando con la participación activa de los profesionales, estudiantes y formadores que integran esta primera edición de la especialidad, con el objetivo de sentar las bases para su futura consolidación y ampliación.

UN "AVANCE SIGNIFICATIVO"

La UR ha detallado que el programa de Especialidad en Atención Integral a Adolescentes responde a la necesidad de contar con profesionales altamente cualificados para abordar, desde una perspectiva integral, los aspectos biopsicosociales, educativos y comunitarios que inciden en el desarrollo de las y los adolescentes.

Su puesta en marcha, ha destacado, "supone un avance significativo en el compromiso de las instituciones participantes con la formación especializada, la cooperación académica internacional y la mejora de las prácticas de atención a este colectivo".

Desde Medicus Mundi, la Universidad de La Rioja y la Universidad de El Salvador, ha dicho, se ha valorado muy positivamente el proceso de capacitación desarrollado, destacando el compromiso del equipo participante y la solidez del trabajo colaborativo realizado.

El inicio del programa en febrero "marcará una nueva etapa del proyecto, orientada a generar impacto formativo, profesional y social a medio y largo plazo".