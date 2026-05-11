La UR celebra en Arnedo el acto conmemorativo del 34.º aniversario de la aprobación de su Ley de Creación - UR

LOGROÑO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Cervantes de Arnedo ha acogido el lunes 11 de mayo el acto del 34.º Día de la Universidad de La Rioja, que conmemora la aprobación, el 14 de mayo de 1992, de la Ley de Creación de la UR por unanimidad en el Congreso de los Diputados.

El Día de la Universidad de La Rioja se conmemora, tradicionalmente, con un acto de homenaje a los estudiantes con mejor expediente académico en Grado y Máster, a los deportistas más destacados, el personal jubilado y, desde el año pasado, el personal con más de 25 años de servicio.

En esta ocasión, han asistido al acto la rectora Eva Sanz Arazuri, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, la alcaldesa de Arnedo, Rosa Mª Herce, y el secretario general de la UR, Alfonso Agudo.

En su discurso, la rectora ha destacado que la Universidad de La Rioja es fruto del trabajo de sus predecesores que levantaron "una universidad con alma". "Un legado así solo se puede responder de una manera: con el máximo de nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad y de nuestra entrega", ha añadido.

Sanz ha recordado que la "esencia y orgullo" y de la UR es la investigación. Pero no la de "artículos científicos y memorias anuales" si no la que tiene "impacto real en la vida de las personas". "Somos pequeños. Pero los proyectos que hacemos son inmensos. La Universidad de La Rioja cuenta con más de un centenar de investigadores en formación y 75 grupos de investigación. Entre ellos, cuatro becas predoctorales sufragadas por la Asociación Española Contra el Cáncer. Cuatro jóvenes que dedican su talento a luchar contra una enfermedad que afecta a millones de familias", ha afirmado.

En su intervención, Sanz Arazuri ha destacado que la UR "ocupa el segundo puesto en empleabilidad de toda España" y ha dibujado un futuro esperanzador con la puesta en marcha, el próximo curso, del grado en Tecnología del Lenguaje y tres nuevos másteres, y la llegada, inminente, de los estudios de Medicina a La Rioja.

"En este camino no vale la prisa", ha dicho. "Afrontamos la implantación del Grado en Medicina con esfuerzo y con el cuidado que merece un proyecto de esta trascendencia. Porque cuando lo consigamos, será un momento histórico para esta universidad y para esta comunidad. Seguiremos trabajando, cada día, para hacer realidad el Grado en Medicina cuanto antes. Con calidad. Sin atajos".

"Miramos al futuro y lo que vemos nos ilusiona", ha completado la rectora de la UR recordando en su discurso que Arnedo, que cuenta con sede de la Universidad de la Experiencia, "también es casa de la Universidad de La Rioja" porque "esta universidad no son los edificios ni los proyectos ni las cifras. Son las personas".

INTERVENCIONES EN EL ACTO

En el acto han intervenido, además de las autoridades mencionadas, las vicerrectoras de Estudiantes y Empleabilidad, Marian Martínez Calvo, y de Formación Permanente y Extensión Universitaria, Cristina Flores; el vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Andrés Canga, y el gerente de la UR, Carlos Mayoral.

En nombre de los homenajeados han tomado la palabra el titulado Mario Oroz, mejor expediente del Grado en Ingeniería Mecánica, Isabel Mateo Aranda, letrada del Servicio de Asesoría Jurídica, en representación del personal que en 2025 cumplió 25 años de servicios, y la profesora Carmen Ruiz-Olalla, en representación del personal jubilado.

En el acto ha intervenido el Cuarteto de Saxofones del Conservatorio Profesional de Música Ciudad de Calahorra, compuesto por Carlos Fernández, saxofón barítono; Carlos Moreno, saxofón tenor; Sofía Donoso, saxofón alto; y Mario Cornago, saxofón soprano. Han interpretado un reportorio compuesto por Canon en Re mayor, de Johann Pachelbel; Gabriel's Oboe, de Ennio Morricone; Imagine, de John Lennon; y Libertango, de Astor Piazzolla.