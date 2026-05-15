La UR celebra la V Jornada de Difusión y Transferencia Universidad- Escuela-Sociedad sobre Aprendizaje-Servicio

LOGROÑO 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja celebra este lunes, 18 de mayo, la V Jornada de Difusión y Transferencia Universidad-Escuela-Sociedad. Compartiendo experiencias de Aprendizaje-Servicio, un encuentro que tendrá lugar en la Sala de Grados del Edificio Quintiliano y que reunirá a profesorado, estudiantado, centros educativos y entidades sociales.

La jornada tiene como objetivo divulgar los resultados del Proyecto de Innovación Docente 'Aprendizaje-Servicio en el marco del Prácticum y el Trabajo Fin de Estudios', impulsando la transferencia de conocimiento entre universidad, escuela y sociedad. A través de ponencias, paneles de experiencias y espacios de diálogo, se pondrá en valor el impacto académico y social del Aprendizaje-Servicio como paradigma pedagógico.

El programa incluye mesas de experiencias protagonizadas por estudiantes, profesorado y centros educativos colaboradores, y una conferencia de clausura a cargo de las profesoras Rosa Ana Alonso Ruiz y Mª Ángeles Valdemoros San Emeterio (miembros del grupo DESAFÍO), coordinadoras del proyecto de innovación y organizadoras de la Jornada.

Esta quinta edición da continuidad a una trayectoria consolidada de encuentros que promueven redes de colaboración, compromiso social e innovación educativa, reforzando el papel de la universidad como motor de transformación social. La jornada está abierta a toda la comunidad educativa y social interesada en el Aprendizaje-Servicio y la formación práctica universitaria.