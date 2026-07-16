UR y Colegio Ingenieros Industriales renuevan colaboración para convocar los Premios Mastering COIIAR-UNIRIOJA

Eva Sanz y Manuel Celso Juárez, tras la firma del convenio de colaboración entre UR y COIIAR - UR

LOGROÑO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La UR y el Colegio Ingenieros Industriales renuevan colaboración para convocar los Premios Mastering COIIAR-UNIRIOJA. La rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz, y el presidente-delegado en La Rioja del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja (COIIAR), Manuel Celso Juárez, han renovado este convenio.

El objeto de este convenio es desarrollar los Premios Premios Mastering COIIAR-UNIRIOJA dirigidos a los mejores expedientes académicos de Grado con el fin de facilitarles cursar el Máster en Ingeniería Industrial de la Universidad de La Rioja.

En virtud de este acuerdo, la Universidad de La Rioja se compromete a difundir la convocatoria y formar parte del jurado, al igual que el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja (COIIAR), que concederá dos premios en metálico por el importe de las tasas de matrícula en el Máster Universitario en Ingeniería Industrial de la Universidad de La Rioja.