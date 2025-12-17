La UR dona 4.800 euros a la Asociación de Personas Sordas de La Rioja y la Confederación Estatal de Personas Sordas

Entrega de la donación - UR

La Universidad de La Rioja ha entregado dos cheques valorados en 4.800 euros a la Asociación de Personas Sordas de La Rioja y la Confederación Estatal de Personas Sordas.

La rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz, ha entregado dos cheques, valorados en total en 4.800 euros, a la presidenta de la Asociación de Personas Sordas de La Rioja y secretaria de la Confederación Estatal de Personas Sordas, Natalia Mejías.

La donación es resultado del proyecto LSEAvatar para el desarrollo de un sistema de traducción del lenguaje oral español a la lengua de signos española a través de la Inteligencia Artificial.

Este proyecto fue uno de los tres ganadores de la VIII Edición de la Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Investigación en Tecnologías Accesibles de Indra y Fundación Universia en 2024.

Liderado por el profesor Jonathan Heras, lo ha llevado a cabo junto a Gadea Mata, César Domínguez y Manuel García, del Departamento de Matemáticas y Computación; María del Pilar Agustín Llach, del Departamento de Filologías; y las doctorandas Mirari San Martin y Vanessa Alvear. Además, gracias al proyecto se ha contratado como tecnólogo a Pablo Munárriz Senosiain.

LSEAvatar ha permitido desarrollar un prototipo de avatar que, mediante técnicas de inteligencia artificial, fuera capaz de traducir un mensaje de lengua oral española a lengua de signos española.

Gracias a él, las personas sordas podrán acceder a una gran cantidad de materiales audiovisuales en su lengua materna y ampliar sus posibilidades de comunicación en una variedad de entornos y situaciones.

Con el objetivo de mejorar la comunicación de las personas sordas, el punto de partida de los investigadores fue considerar que el lenguaje materno de este colectivo es la lengua de signos por lo que, cuando leen subtítulos en español los perciben como si fueran en un segundo idioma.

El avatar desarrollado por el equipo de la Universidad de La Rioja trabaja en tres fases: en la primera, se transcribe el audio a texto en lengua española mediante modelos de transcripción de textos; posteriormente, se convierte a glosas de lengua de signos mediante un modelo de traducción basado entrenado a partir de un gran modelo de lenguaje; y finalmente se convierten esas glosas en movimientos del avatar, que en un futuro podrá ser integrado en aplicaciones o vídeos.