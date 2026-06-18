La UR entrega los diplomas a los estudiantes y Enseñanzas Medias, Máster y Doctorado del proyecto Micromundo UR

La Universidad de La Rioja entrega los diplomas a los estudiantes y Enseñanzas Medias, Máster y Doctorado, y docentes que han participado en el proyecto MicroMundo UR - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja ha entregado los diplomas acreditativos a los 335 estudiantes y docentes de Enseñanzas Medias, así como a estudiantes de Máster y Doctorado de la UR, que han participado en la séptima edición de MicroMundo UR, un proyecto de ciencia ciudadana para la búsqueda de nuevos microorganismos productores de sustancias antimicrobianas en hábitats naturales.

En el acto, presidido por el vicerrector de Política Científica de la Universidad de La Rioja, Eduardo Fonseca Pedrero, han participado los 318 estudiantes y 17 docentes de Enseñanzas Medias, además de estudiantes de máster y doctorado de la Universidad de La Rioja; lo que consolida a MicroMundo UR como una experiencia formativa y científica de referencia en el ámbito educativo riojano.

El proyecto MicroMundo-UR se ha desarrollado con la participación de alumnado de ESO, Bachillerato y Formación Profesional de los IES Comercio, Duques de Nájera, Escultor Daniel, Sagasta (Logroño), La Laboral (Lardero), Gonzalo de Berceo (Alfaro), Valle del Cidacos (Calahorra), Rey Don García (Nájera) y el CRA Cameros Nuevo (Ortigosa de Cameros), acompañados por sus respectivos docentes y por profesores de la Universidad de La Rioja.

En esta edición se han analizado 1.860 bacterias aisladas a partir de 93 muestras de suelo, de las cuales 106 mostraron actividad productora de compuestos antimicrobianos, tras su evaluación frente a bacterias indicadoras como Escherichia coli y Staphylococcus epidermidis.

Entre los microorganismos identificados mediante espectrometría de masas MALDI-TOF se encuentran especies como Enterococcus faecium, Pseudomonas putida, Pseudomonas fluorescens, Paenibacillus lautus, Bacillus pumilus, Myroides odoratimimus, así como distintas especies de los géneros Staphylococcus y Pseudomonas, entre otras.

El proyecto ha permitido detectar una tasa de positividad del 5,7%, lo que pone de relieve la relevancia de los ecosistemas naturales como fuente de nuevos compuestos bioactivos, así como el valor de la implicación de los distintos niveles educativos en la lucha frente a la resistencia a los antibióticos.

Los siguientes pasos del proyecto se centran en la realización de estudios de resistencia a antibióticos y de actividad antimicrobiana frente a un mayor número de microorganismos indicadores, incluidos patógenos de relevancia en salud pública y microorganismos zoonóticos. Posteriormente, se abordarán estudios moleculares y de purificación con el objetivo de confirmar la posible presencia de nuevos compuestos antibióticos.

El proyecto MicroMundo-UR está coordinado por la profesora Beatriz Robredo, del grupo de investigación Resistencia a los antibióticos desde el enfoque One Health de la Universidad de La Rioja, y cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), del Ministerio de Ciencia e Innovación.

En el conjunto de todas las ediciones del proyecto, MicroMundo-UR ha contado con la participación de más de 1.000 estudiantes de Educación Secundaria. En este periodo se han recogido 321 muestras de suelo, analizado 6.420 bacterias e identificado 314 microorganismos con actividad antimicrobiana, consolidándose como una iniciativa de referencia en ciencia ciudadana y divulgación científica en La Rioja.