La UR entrega mañana diplomas a mejores expedientes y Premios a mejores TFG de la Facultad de Ciencias Empresariales

LOGROÑO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de La Rioja entrega mañana, viernes 21 de noviembre, los diplomas a los mejores expedientes y los premios a los mejores trabajos fin de Grado de Administración y Dirección de Empresas, y del Grado en Turismo.

El acto, organizado junto al Colegio de Economistas de La Rioja, tiene lugar a partir de las 17 horas en la Sala de Grados del Edificio Quintiliano.

En él intervendrán el decano de la Facultad, Luis Blanco; el decano del Colegio, Ignacio Gómez Tarragona; y participarán, además, las directoras de Estudios de los Grados en Administración y Dirección de Empresa y del Grado en Turismo, Natalia Medrano y Raquel Orcos, respectivamente; así como la secretaria académica de la Facultad, Alba García.

El Colegio de Economistas de La Rioja distinguirá a los mejores expedientes académicos del Grado en Administración y Dirección de Empresas (GADE) mediante un diploma al mejor expediente y cinco diplomas mención de honor.

Además, el premio al mejor expediente en GADE recibe del Colegio de Economistas de La Rioja la colegiación gratuita durante los dos primeros años, y acceso gratuito a los cursos de formación organizados por esta entidad durante el primer año, excluyendo la formación de larga duración y el posgrado.

Los cinco diplomas mención de honor reciben también la colegiación gratuita durante el primer año y acceso gratuito a los cursos de formación organizados durante el primer año, excluyendo la formación de larga duración y el posgrado.

Además, reciben diploma a los mejores expedientes del Grado en Turismo, por parte de la Facultad de Ciencias Empresariales, tanto el mejor expediente como dos menciones de honor. finalmente, la Facultad de Ciencias Empresariales entregará los premios a los mejores Trabajos Fin de Grado (TFG) en ambas titulaciones.