La UR impartirá el próximo curso el primer Grado de Tecnología del Lenguaje de España con 25 plazas

Archivo - La rectora de la UR, Eva Sanz - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja impartirá, el próximo curso 2026-27, el primer Grado de Tecnología del Lenguaje de España, con 25 plazas, que formará a profesionales para poder generar una tecnología de lenguaje en español.

"Necesitamos una tecnología del lenguaje propia del español, y qué mejor que La Universidad de La Rioja para impartirla", ha afirmado la rectora de la UR, Eva Sanz, en una rueda de prensa para presentar el primer grado que pone en marcha esta entidad desde 2001.

Aquel año, la Universidad de La Rioja empezó a impartir el Grado de Ingeniería Informática (entonces licenciatura) y, ahora, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha emitido un informe favorable para impartir un grado "híbrido" entre la tecnología y lo lingüístico.

Será un grado al que se podrá acceder desde cualquier bachillerato (tanto humanístico como científico o técnico) ya que es "un grado muy complejo, muy disruptivo, porque rompe con esa filosofía de estar enfocados hacia las ciencias o hacia las letras".

Se sale, por tanto, de la pregunta "usted qué es, de ciencias o de letras", ya que "hay muchas personas que tienen grandes habilidades para el mundo de la tecnología y también para el mundo de la lingüística".

"Sabemos que la tecnología se encuentra en todas las facetas de nuestra vida, tenemos que formar nuevos profesionales en el ámbito de las nuevas tecnologías y la lingüística y estamos situados, yo creo, que en el mejor paraje, en La Rioja, cuna del español", ha destacado.

Tras el informe de la ANECA, el grado deberá ser aprobado por la Comisión Académica de la Universidad de La Rioja, así como por el Consejo Social de la misma y contar con el visto bueno del Gobierno de La Rioja. Sin embargo, la rectora ha afirmado que la UR está "en disposición de cumplir todos los trámites".

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

La rectora ha garantizado que la Universidad de La Rioja cuenta "tanto con los recursos humanos, como materiales, para responder con calidad a este reto" que se acometerá con los docentes de la Facultad de Letras.

Así, ha explicado que, dentro del proyecto Valle de la Lengua y Economía del Lenguaje, el personal docente investigador de la universidad se ha ido formando en tecnología de lenguaje con estancias de investigación en universidades de habla inglesa que ya tenían este grado implantado.

El grado integra conocimientos de lingüística, informática e inteligencia artificial y se centra en la lingüística computacional y el procesamiento del lenguaje natural.

Permitirá especializarse en áreas como extracción de información, minería de datos lingüísticos, modelos probabilísticos del lenguaje o generación automática de resúmenes.

Además, incluye prácticas externas obligatorias y un trabajo fin de grado orientado a la aplicación profesional o investigadora, con el objetivo de facilitar la inserción laboral en sectores vinculados a la inteligencia artificial, las tecnologías lingüísticas, la traducción automática o el análisis de datos.

Consta de 240 créditos ECTS (60 de formación básica, 126 obligatorios, 24 optativos, doce de prácticas externas y dieciocho de trabajo fin de grado) y se impartirá en modalidad presencial en la Facultad de Letras y de la Educación.

El plan de estudios ofrece una base sólida en análisis lingüístico del español y del inglés -fonética, morfología, sintaxis, semántica y discurso- junto con formación especializada en inglés aplicado a la tecnología del lenguaje.

Entre los contenidos destacan materias como diseño y análisis de corpus informatizados, ontologías lingüísticas, anotación de datos y uso de software específico del sector, así como aplicaciones prácticas en ámbitos como la traducción automática, la lexicografía digital, la edición electrónica y la enseñanza online de lenguas.

La titulación incorpora también formación tecnológica en programación, algoritmos, bases de datos, tecnologías web e inteligencia artificial aplicada al lenguaje, permitiendo al estudiantado desarrollar competencias clave en el diseño y la implementación de sistemas inteligentes basados en datos lingüísticos.