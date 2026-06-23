La UR ofertará el próximo curso un nuevo Máster en Trabajo Social en el Ámbito Sanitario

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LOGROÑO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha acordado en su reunión de hoy, día 23, autorizar a la Universidad de La Rioja (UR) la implantación del título de Máster Universitario en Trabajo Social en el Ámbito Sanitario por la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad de Castilla-La Mancha; la Universidad de La Rioja; la Universidad de Santiago de Compostela; la Universidad de Vigo y la Universidad de Zaragoza. Estos estudios se ofertarán a partir del próximo curso 2026-2027.

El Máster Universitario en Trabajo Social en el Ámbito Sanitario tiene como principales objetivos, entre otros, ampliar el conocimiento de la salud desde una perspectiva biopsicosocial; aproximarse a la epidemiología y a los conceptos en los que esta disciplina se vincula; conocer los sistemas de gestión y calidad en el Trabajo Social Sanitario y profundizar en los principios que enmarcan la ética de la intervención social en un entorno sanitario, así como en las nociones de bioética y deontología, dignidad, autonomía y consentimiento informado.

Además, estos estudios permiten ampliar el conocimiento sobre el marco histórico del Trabajo Social Sanitario y el objeto de conocimiento e intervención del mismo; profundizar en el conocimiento sobre los diferentes ámbitos en que se desenvuelve el Trabajo Social, así como las distintas funciones profesionales y los diferentes grupos de población a los que se dirige la acción; y favorecer el desarrollo de la actividad investigadora como herramienta de conocimiento y desarrollo.

El nuevo título, que se impartirá en modalidad a distancia/virtual a partir del próximo curso, tanto en la UR como en el resto de universidades participantes, se estructura en 60 créditos ECTS a realizar en un año (dos semestres de 30 ECTS). La universidad responsable del título es la Universidad de Castilla-La Mancha, y el número de plazas disponibles para el primer curso es de 48 para el conjunto de universidades que lo imparten.