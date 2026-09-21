La UR ofrece una microcedencial para formar especialistas en la normativa de protección animal

La matrícula está abierta - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja impartirá la Microcredencial 'Protección y bienestar animal', orientada a proporcionar conocimientos jurídicos, técnicos y operativos avanzados sobre los delitos contra los animales y la aplicación de la normativa vigente en materia de bienestar animal.

La formación se impartirá en modalidad virtual asíncrona, cuenta con 50 plazas, tiene una carga académica de 1,5 créditos ECTS y un coste de 52 euros. La matrícula está abierta hasta el 27 de octubre en la web de la Universidad de La Rioja.

La Universidad de La Rioja ha explicado que la puesta en marcha de esta microcredencial responde a los cambios normativos registrados en los últimos años en materia de protección animal.

Por un lado, la reforma penal introducida por la Ley Orgánica 3/2023 que ha transformado "de manera significativa", ha indicado, la regulación de los delitos contra los animales, ampliando la protección penal y tipificando nuevas conductas relacionadas con el maltrato, el abandono y la explotación animal.

Paralelamente, la Ley 7/2023, de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, ha reforzado las obligaciones de custodia, bienestar y control, "incrementando la necesidad de formación especializada entre los distintos profesionales implicados en la prevención, detección e investigación de estas conductas".

La Universidad de La Rioja ha señalado que el incremento de denuncias relacionadas con el maltrato y abandono animal, así como el aumento de las infracciones administrativas vinculadas a la tenencia, cría y cuidado de animales de compañía, ha generado una creciente demanda de especialistas capaces de interpretar adecuadamente la normativa vigente, detectar indicios de maltrato y actuar conforme a los protocolos establecidos.

En este contexto, ha dicho, La microcredencial permitirá al alumnado comprender el marco jurídico aplicable a los delitos contra los animales, diferenciando entre infracciones administrativas y conductas con relevancia penal.

Asimismo, analizará aspectos relacionados con la tenencia de animales potencialmente peligrosos, la responsabilidad de personas físicas y jurídicas y la aplicación coordinada de la legislación administrativa y penal.

Desde una perspectiva práctica, el programa incorpora contenidos vinculados a la veterinaria forense, la identificación y documentación de lesiones compatibles con maltrato animal, la recogida de evidencias y la elaboración e interpretación de informes con valor probatorio en procedimientos judiciales.

Además, la formación aborda los protocolos de actuación utilizados por los cuerpos policiales especializados, incluyendo procedimientos de inspección, decomiso, cadena de custodia y utilización de herramientas tecnológicas para la investigación de posibles casos de maltrato o explotación animal.

La microcredencial también incorpora una dimensión ética y de sensibilización orientada a promover el respeto hacia los animales como seres sintientes, prevenir situaciones de abandono y fomentar una cultura de bienestar animal en las administraciones públicas, los cuerpos policiales y las entidades implicadas en su protección.

La dirección académica del programa corre a cargo de Carlos Carrillo Moreno, de la Universidad de La Rioja. La dirección ejecutiva la desempeñan Joaquín Becerril Arnal, capitán de la Guardia Civil en Reserva y especialista en Protección de la Naturaleza, y Diego González González, abogado y perito especializado en análisis jurídico-táctico del uso de la fuerza.

El equipo docente está integrado por profesionales procedentes de los ámbitos jurídico, policial y veterinario. Entre ellos figuran Ismael Tascón, fiscal especializado en medio ambiente; Julián Somalo, vicepresidente del Colegio Oficial de Veterinarios de La Rioja; Ana Sarai Becerril, abogada especialista en Derecho Civil y Administrativo; Diocleciano Gayubo y Sonia Zapico, responsables de protección y bienestar animal de la administración riojana; así como Santiago Anaya y Cristian Sebastián, especialistas del SEPRONA.