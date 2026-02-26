La UR ofrece la microcredencial 'Comunicación en inglés para la práctica profesional en ciencias biomédicas'

LOGROÑO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja ofrece la Microcredencial 'Comunicación oral y escrita en inglés para la práctica profesional en las ciencias biomédicas', dirigida a profesionales del ámbito de la salud, del 3 al 24 de marzo. La matrícula está abierta y asciende a 60,32 euro.

Las microcredenciales son un nuevo modelo formativo impulsado desde la Unión Europea, por el que apuesta la Universidad de La Rioja para favorecer la inclusión y la igualdad de oportunidades, facilitar el acceso a la educación, la formación y las oportunidades profesionales.

Las microcredenciales son certificaciones académicas de corta duración diseñadas para validar habilidades y competencias específicas, alineadas con las necesidades del mercado laboral. Se caracterizan por ser flexibles, modulares y acumulables, permitiendo a los estudiantes adaptar su formación a sus objetivos profesionales y personales.

En este caso, la Microcredencial 'Comunicación oral y escrita en inglés para la práctica profesional en las ciencias biomédicas' está orientada a favorecer la actualización y la formación continua de los profesionales del sector de la salud -con un nivel de inglés A2 y edades comprendidas entre los 25 y 64 años- que trabajan en entornos multilingües y multiculturales.

El curso tiene como objetivo mejorar la competencia comunicativa en inglés de los profesionales sanitarios para que puedan expresarse de manera clara y empática con pacientes, familias y equipos interdisciplinarios en contextos nacionales, internacionales o con diversidad lingüística.

La Microcredencial 'Comunicación oral y escrita en inglés para la práctica profesional en las ciencias biomédicas' se imparte del 3 al 24 de marzo en formato 'online' síncrono y asíncrona, cuenta con un cupo de 30 plazas y la matrícula asciende a 60,32 euros.

Las personas interesadas en matricularse deben hacerlo a través de https://www.unirioja.es/microcredenciales/.

La Dirección Académica y Ejecutiva de la microcredencial corren a cargo, respectivamente, de Andrés Canta Alonso y Daniela Cifone, profesores del Departamento de Filologías Modernas de la Universidad de La Rioja.