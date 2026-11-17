Archivo - Edificio Quintiliano de la UR - UR - Archivo

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja mantiene abierto el periodo de matrícula de la Microcredencial Universitaria 'Promoción de la salud integral y prevención en la adolescencia', una acción formativa dirigida a profesionales que trabajan con población adolescente y que necesitan incorporar conocimientos y herramientas para promover la salud y prevenir situaciones de riesgo desde una perspectiva integral.

La adolescencia constituye una etapa clave del desarrollo humano caracterizada por importantes cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales. Durante este periodo se consolidan hábitos, actitudes y comportamientos que influyen de forma significativa en la salud y el bienestar a lo largo de la vida, por lo que la promoción de la salud integral se ha convertido en una prioridad para los ámbitos educativo, social y sanitario.

Las microcredenciales son certificaciones académicas de corta duración diseñadas para acreditar competencias específicas y responder a necesidades concretas de actualización profesional. Se caracterizan por su flexibilidad y por facilitar una formación especializada adaptada a los retos actuales del mercado laboral.

Esta microcredencial responde a la necesidad de que profesionales vinculados a la educación, la intervención social, la salud o el trabajo comunitario dispongan de formación específica y actualizada para comprender las necesidades de la población adolescente y actuar de manera preventiva y orientadora.

El programa aborda la salud adolescente desde una perspectiva integral e incorpora contenidos relacionados con la salud física y nutricional, la salud mental y el apoyo psicosocial, la salud sexual y reproductiva, así como el manejo de conductas de riesgo. Así, los profesionales que completen el curso fortalecerán sus capacidades profesionales para fomentar estilos de vida saludables, identificar señales de alerta y acompañar adecuadamente a los adolescentes en su proceso de desarrollo.

Entre los objetivos de esta acción formativa figura la comprensión de los cambios físicos, nutricionales, psicológicos y psicosexuales propios de la adolescencia; la identificación de factores de riesgo y problemas de salud frecuentes en esta etapa; la promoción de hábitos de vida saludables; la aplicación de estrategias básicas de evaluación, orientación e intervención psicosocial; y la integración de principios éticos y marcos legales en las actuaciones relacionadas con la educación para la salud y la intervención con adolescentes.

Asimismo, la microcredencial está orientada al desarrollo de competencias profesionales relacionadas con la promoción de la salud, la evaluación de necesidades y factores de riesgo, el apoyo al bienestar de las personas, el diseño de programas educativos y de promoción de la salud y la planificación de intervenciones en salud pública.

Elena Andrade Gómez y Juana Inés Mosele, profesoras de la Unidad Predepartamental de Ciencias Biomédicas y Especialidades Sanitarias de la Universidad de La Rioja, son las directoras académicas de esta microcredencial. La dirección ejecutiva corre a cargo de Cecilia Serrano Martínez, del Departamento de Derecho, y Noelia Barbed Castrejón, del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Rioja.

El profesorado está integrado por las propias Elena Andrade Gómez y Juana Inés Mosele, junto a Raquel Falcó García y Andrea Gutiérrez García, del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Rioja, y Enrique Madrid Tortosa, del Equipo Base de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Buñol.

La formación se impartirá en modalidad virtual síncrona y asíncrona a través del Campus Virtual de la Universidad de La Rioja. Cuenta con 25 plazas, una carga lectiva de 4 créditos ECTS y un precio de matrícula de 288 euros. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 25 de enero de 2027 y las clases se desarrollarán entre el 1 y el 28 de febrero de 2027.

La inscripción debe formalizarse en https://www.unirioja.es/microcredenciales/promocion-de-la-salud-integral-y-prevencion-en-la-adolescencia/.

DIPLOMA DE EXPERTO

Esta microcredencial forma parte de un itinerario formativo especializado en adolescencia junto con las microcredenciales 'Fundamentos Biopsicosociales de la Adolescencia', 'Inclusión, Habilidades Socioemocionales y Participación Juvenil' y 'Planificación Didáctica y Metodologías de Intervención Socioeducativa con Adolescentes'.

La superación de las cuatro microcredenciales podrá reconocerse como Diploma de Experto en Intervención Socioeducativa y Promoción.