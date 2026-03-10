La UR sigue trabajando "con todo su empeño" para que Medicina se imparta en el curso 2026-27

Archivo - Comisión para el Grado de Medicina en La Rioja - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz, ha asegurado hoy que esta entidad sigue trabajando "con todo su empeño" para que el Grado de Medicina pueda impartirse en el próximo curso 2026-27.

Sanz, en la rueda de prensa para presentar el informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para que la UR imparta el Grado en Tecnología del Lenguaje, ha asegurado que este centro sigue trabajando "para que exista la posibilidad" de que también pueda comenzarse con Medicina.

Tras preguntarse si "cabría la posibilidad" de que tuvieran que "dejarlo para el 27-28" ha afirmado: "No será una decisión nuestra, sino que veremos a ver cómo nos viene el informe", en relación a la petición reciente de la ANECA de enviar nueva documentación.

Ha asegurado que, desde la UR, se ha "trabajado muy duro" y se ha completado "la memoria con todas las orientaciones" que ha trasladado la ANECA. En este sentido, ha recordado que "el procedimiento todavía no está cerrado" y ha visto que "podría llegar a tiempo".

En cuanto a los nuevos informes que se han tenido que remitir a la ANECA, ha indicado que "en muchas ocasiones era una cuestión de explicar con mayor detalle".

"Nosotros nos damos cuenta, por las observaciones que hemos recibido, que era mejor explicar con mayor detenimiento algunas de las cuestiones que nos planteaban", ha dicho.

En cualquier caso, lo que sí se puede decir "con garantías", ha afirmado, "es que, al final el Grado en Medicina va a ser una realidad en la Universidad de La Rioja; igual que decíamos hace unos años que el Grado en Tecnología del Lenguaje iba a ser una realidad. Tardará menos o tardará más, pero será una realidad".