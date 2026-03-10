La UR tiene dos nuevas estaciones virtuales de Bicilog, con descuentos para la comunidad universitaria del 30% o el 50% - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja tiene desde hoy mismo dos nuevas estaciones virtuales del servicio municipal de alquiler de bicicletas Bicilog, gracias a un convenio firmado entre el Ayuntamiento de Logroño, el centro universitario y la empresa encargada, que, además, contempla descuentos del 30% o del 50% en su uso.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar; la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz; y el representante de Nextbike España, Jorge Arturo Villareal, han firmado este martes este convenio de colaboración, con el que se pretende impulsar los desplazamientos en bicicleta entre los estudiantes y el personal del campus universitario en Logroño.

Por primera vez, se suscribe este acuerdo que busca fomentar la movilidad sostenible y los desplazamientos en bicicleta en la ciudad, aprovechando que el colectivo de los estudiantes es uno de los más interesados en este medio de transporte. En el acto ha participado también el concejal de Movilidad, Ángel Andrés.

Gracias a la rúbrica de este convenio, el Ayuntamiento ha instalado esas dos nuevas estaciones virtuales de Bicilog dentro del campus, con 10 plazas cada una, que estarán ubicadas a la altura de la Biblioteca y junto al Edificio Científico-Tecnológico (CCT).

Además, el acuerdo contempla descuentos en el sistema Bicilog para toda la comunidad universitaria, no sólo estudiantes sino para todo el personal del entorno universitario (profesores, alumnos de Erasmus o intercambio, personal de investigación, personal evaluador, etc...)

Así, los descuentos que se aplican son el 50% en el abono mensual de bicicletas mecánicas -pasando de 24 a 12 euros- y el 30% de descuento en el abono anual -que pasa de 36 a 25 euros-.

"LOS ESTUDIANTES, LOS MEJORES EMBAJADORES".

Conrado Escobar ha expresado que "nuestra ciudad es una ciudad abierta y compacta, Logroño reúne las características y condiciones para ser un referente en materia de sostenibilidad, y el Ayuntamiento responde a esta gran demanda con más servicios y facilidades para todos los usuarios".

El alcalde ha puesto en valor "la apuesta del Consistorio por una movilidad urbana en la que nuestros vecinos puedan moverse fácil, seguro y sostenible, como una declaración de futuro y compromiso con la salud de nuestra ciudad".

Escobar ha recordado el importante incremento de la utilización del servicio Bicilog en Logroño "que duplicó el número de alquileres durante el año pasado y la oportunidad que tenemos de que nuestros estudiantes sean los mejores embajadores en cuanto al uso de este medio de transporte saludable, sostenible, que mejora la calidad de vida del entorno urbano".

Por su parte, Eva Sanz, que ha aprovechado para recordar alguna de sus experiencias como estudiante que acudía a la universidad en bici, ha indicado que "cuando universidad y ciudad avanzan juntas, todos ganamos: gana la movilidad, gana la sostenibilidad y gana la calidad de vida de los universitarios riojanos y de los logroñeses e incluso de quienes nos visitan desde otros lugares".

Sanz cree que "estas dos nuevas estaciones virtuales conectan aún más la universidad con la ciudad, y la ciudad con la universidad, facilitan que la bicicleta sea una opción real, cómoda y accesible para quienes forman parte de nuestra comunidad y nuestro barrio, así como de quienes se acercan a visitarnos".

Los interesados en tramitar estos descuentos, lo podrán realizar a través del servicio Nextbike, que verificará la condición de usuario perteneciente a la comunidad universitaria. La Universidad de La Rioja será la responsable del tratamiento de los datos personales.

ESTACIONES VIRTUALES DISTRIBUIDAS POR LA CIUDAD.

El Consistorio habilitó en febrero tres nuevas estaciones virtuales Bicilog en la ciudad, en la Plaza Luis De Góngora (Piqueras), en Vara de Rey con Duques de Nájera y en Pradoviejo.

Con las nuevas estaciones virtuales ubicadas en el campus, el sistema Bicilog suma un total de 35 estaciones distribuidas por toda la ciudad, 26 de ellas con anclaje y 9 virtuales. Entre todas se ofrecen 468 puntos de anclaje para recogida y aparcamiento de estos vehículos.

En caso de las que las estaciones físicas no cuenten con candados disponibles, se puede aparcar la bicicleta sin anclar, somo si fuera una estación virtual.

La ciudad de Logroño cuenta con 300 bicicletas a disposición de los ciudadanos, de las cuales 50 son eléctricas.

Durante el 2025 se dispararon las cifras de alquiler de bicicletas con 54.647 préstamos a lo largo del año, una cifra muy superior a la conseguida en los meses de servicio del 2024, año en el que hubo un total de 20.378 préstamos.

La tendencia en lo que vamos de año es similar, dado que en enero se registraron 4.882 alquileres de bicicletas y en febrero subieron a 5.536, lo que supone un incremento de 654.