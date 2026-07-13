La UR y la Universidad Estatal de Lenguas del Mundo de Uzbekistán facilitarán el intercambio de profesores y estudiantes

La rectora de la UR Eva Sanz suscribe un convenio marco de colaboración con Ilkhomjon Tukhtasinov, rector de la Universidad Estatal de Lenguas del Mundo de Uzbekistán. - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Eva Sanz Arazuri, rectora de la Universidad de La Rioja, y Ilkhomjon Tukhtasinov, rector de la Universidad Estatal de Lenguas del Mundo de Uzbekistán (UzSWLU), han suscrito un convenio marco de colaboración entre ambas instituciones.

El acuerdo parte del interés compartido en formalizar relaciones de mutua cooperación para fomentar el intercambio de profesores y estudiantes, como punto de partida de futuras colaboraciones en el ámbito académico, de investigación y cultural.

En este sentido, para canalizar la colaboración es preciso establecer cauces que permitan tanto el intercambio de programas, de conocimientos científicos, técnicas y métodos de investigación, como la equivalencia de las enseñanzas correspondientes a los distintos planes de estudio; así como la adecuada utilización de los recursos humanos y materiales.

En definitiva, el convenio marco tiene por objeto fijar un marco de cooperación entre ambas instituciones para fomentar el intercambio de profesores y, así, ambas instituciones se comprometen a colaborar en el ámbito académico docente para favorecer visitas recíprocas del PDI y promover el intercambio de los estudiantes y titulados.

Igualmente, el convenio compromete tanto a la Universidad de La Rioja como a la Universidad Estatal de Lenguas del Mundo de Uzbekistán a realizar las tareas de coordinación necesarias para que los estudiantes y profesores recibidos encuentren un medio favorable que les permita llevar a cabo sus actividades académicas en condiciones adecuadas.

En este sentido, ambos campus suministrarán información respecto a los planes de estudio y a los títulos propios y propiciarán, en la medida de lo posible, el reconocimiento en la de las asignaturas cursadas por los estudiantes.

Por otro lado, el acuerdo plantea la promover la participación de alumnos de doctorado y de profesores de ambas universidades en posibles programas de realización compartida y de responsabilidad conjunta que pudieran proyectarse; así como facilitar la incorporación de personal en formación de grupos de investigación para favorecer la colaboración mutua en esta materia.

Del mismo modo, abordar trabajos de investigación de interés singular para las distintas Universidades, poniendo a disposición de sus investigadores los medios personales y materiales que contribuyan a dicho objeto; y facilitar la utilización de medios materiales para la realización de tesis doctorales.

Finalmente, realizar y contribuir a la financiación conjunta, de ser posible, o a la búsqueda en común, de fondos para la financiación de actividades culturales o sociales de interés para las dos Universidades; así como facilitar y promover la realización de tesis doctorales en régimen de cotutela, garantizando la colaboración académica y administrativa entre ambas Universidades.

UzSWLU.

La Universidad Estatal de Lenguas Mundiales de Uzbekistán (UzSWLU) inició sus actividades en 1949 bajo el nombre de Instituto Pedagógico de Lenguas Extranjeras de Taskent.

En 1992, el Instituto Pedagógico de Lenguas Extranjeras de Taskent y el Instituto Republicano de Lengua y Literatura Rusas se fusionaron, adquiriendo el estatus de Universidad Estatal de Lenguas Mundiales de Uzbekistán.

En la actualidad Universidad Estatal de Lenguas Mundiales de Uzbekistán (UzSWLU) cuenta una plantilla de 1.100 académicos y 11 facultades con 23.168 estudiantes matriculados en 27 Grados y 19 Máster; y mantiene acuerdos de colaboración con 180 universidades de todo el mundo.