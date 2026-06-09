Urbano Espinosa reclama a los jóvenes que apliquen "la razón" y "la "ciencia" como "antídoto de valor universal"

El primer rector de la UR, Urbano Espinosa recibe la distinción de 'Riojano Ilustre' por el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellan - EUROPA PRESS

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (LA RIOJA), 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer rector de la Universidad de La Rioja (UR), Urbano Espinosa, ha reclamado a los jóvenes que apliquen "la razón" y la "ciencia", principios universitarios, que "son antídoto de valor universal". Ha unido también el valor del diálogo porque "no hay tierra más fiel que la de las palabras".

Espinosa ha recibido, por parte, del presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, la distinción de 'Riojano Ilustre', en el acto institucional del 'Día de La Rioja', que se ha desarrollado, como es habitual, en el monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla.

Se trata de la más alta distinción personal que concede la Comunidad a quien haya destacado por sus méritos relevantes, por su trabajo y aportaciones culturales, científicas, sociales, políticas o económicas.

El decreto por el que se ha hecho entrega de esta distinción a Urbano Espinosa (El Rasillo de Cameros, 1945), catedrático de Historia Antigua de la Universidad de La Rioja (UR) desde 1994 hasta su jubilación en 2016 y primer rector electo de la UR, cargo que desempeñó desde 1994 a 2001, destaca del camerano que se trata de un referente de primer orden en el desarrollo de la cultura, la investigación y la educación en esta región en las últimas décadas.

En la actualidad, Espinosa es director de Belezos, revista de cultura popular y tradiciones de La Rioja, editada por el Instituto de Estudios Riojanos (IER).

Ha dicho que se sentía "honrado" de la distinción, pero ha reconocido a las personas que "con inteligencia y honradez" le acompañaron cuando se puso en marcha la UR, por lo que "les debo un tributo inmenso de gratitud", que también ha extendido a "ayuntamientos, asociaciones sindicales, empresariales y también a empresas de carácter privado".

Ha repasado sus orígenes en Cameros para luego decir que ahora ha sido "adoptado" por el valle de Ocón, y en todo este tiempo ha asegurado que "no existe un yo construido en la soledad", porque todo "es colectivo.

A continuación, se ha referido a la evolución de las diferentes generaciones, para asegurar que "a los que somos mayores nos llama mucho la atención ese cambio tan portentoso que se ha producido en poco tiempo". "No poseo el atributo de la verdad por razón de la edad ni por ninguna razón, pero sí quería precisamente dirigirme a las generaciones jóvenes desde este atril y quiero decirles que se guarden de las incitaciones al odio que tanto abundan ahora en las redes digitales" ha añadido.

Espinosa ha indicado que son redes "donde los algoritmos están sesgados y solo sirven a la codicia de unos pocos oligarcas que, libres de toda regulación y acrecidos en su obscena riqueza, están colonizando la economía, las leyes, la justicia, los trabajos y hasta nuestras propias vidas". "Así que, jóvenes, criticad, pero no deis el siguiente paso del odio porque no va a solucionar nunca vuestras demandas", ha reseñado.

En su discurso, ha recordado que "hace 50 años cuando España transitaba a la democracia constituyentes ideológicamente en las antípodas se pusieron de acuerdo para acordar o concordar todos tenían la palabra, cada uno tenía una parte de la razón, cada uno una parte de la verdad, por eso de aquello derivó que España sea hoy uno de los países más prósperos porque no es la cultura del enfrentamiento sino la de encuentro la que trae estabilidad y prosperidad", algo que ha manifestado lo dijo el Papa.

No obstante, ha añadido que "toda concordia social es frágil y por tanto hemos de desechar la confrontación". "Sigo con palabras del Papa, vivamos o vivid, decía él, vivid la complejidad como una bendición, huid de enfoques identitarios que están envolviendo al mundo y solo traen enemigos", ha indicado, para concluir que "cuando pensemos en nuestro país, todos, jóvenes y no jóvenes, yo creo que tenemos que seguir teniendo la respuesta puesta en Europa, porque la necesitamos".