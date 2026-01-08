Urgencias del San Pedro y el Centro de S.Mental de Albelda implantan el sistema 'Iniciativa de Lugar de Trabajo Seguro'

Urgencias del San Pedro y el Centro de S.Mental de Albelda implantan el sistema 'Iniciativa de Lugar de Tabajo Seguro' - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Estas Navidades ha quedado implantado en Urgencias del Hospital Universitario San Pedro y en el Centro de Salud Mental de Albelda el sistema 'Iniciativa de Lugar de Trabajo Seguro' (ILTS) que el SERIS está desplegando por los centros sanitarios de referencia de la región como medida para anticipar y reforzar las posibles intervenciones en materia de seguridad.

Esta iniciativa es una de las acciones que se incluyen en el proyecto 'Modernización del Sistema Integral de Seguridad' que el Servicio Riojano de Salud comenzó a implantar en marzo del año pasado, concluirá a lo largo de 2026 y que ha supuesto una inversión de 1,8 millones de euros.

El ILTS es un sistema de comunicaciones integrado que combina telefonía IP internet/móvil, sensores de seguridad personal, localización en tiempo real y gestión automática de alarmas a fin de detectar situaciones anómalas o de emergencia (caídas, inmovilidad, agresión, pérdida de consciencia, solicitud manual de ayuda...) y activar de forma automática un protocolo de alerta y comunicación hacia un grupo predeterminado de destinatarios o un centro de control desde el que se actuará frente al problema.

Sustituye de este modo al sistema ya obsoleto implementado en los ordenadores del personal sanitario en forma de icono que había que accionar si se producía una situación de riesgo.

Tras finalizar la instalación en Albelda de Iregua y en próximas fechas en el Hospital Universitario San Pedro, se irá ampliando a otras dependencias de Salud como el Hospital General de La Rioja, Hospital de Calahorra o centros de Atención Primaria, previo estudio de los protocolos de intervención.

DESPLIEGUE DE LAS CÁMARAS DE CCTV

También en estos días de Navidad se está realizando el despliegue de las cámaras del CCTV (circuito cerrado de televisión) que ya ha cubierto el Centro de Albelda (200 cámaras) y el Hospital San Pedro, al 100% Urgencias y al 75% en el conjunto del complejo hospitalario (225 cámaras).

En los primeros meses del año se renovarán las 20 cámaras del CARPA y 43 en el CIBIR, además de la instalación de cuatro en cada uno de los centros de las 20 zonas básicas de salud de Atención Primaria.

El sistema de cámaras de vigilancia y grabación estará compuesto por cerca de 600 aparatos (unos 150 más que hasta este momento) y, sobre todo, estará dotado de sistemas digitales de alta definición con Inteligencia Artificial frente a los analógicos actuales.

La instalación de nuevas cámaras ha conllevado su integración con el Centro de Control enclavado en el Hospital San Pedro para reforzar el apoyo y análisis de las acciones de emergencia que puedan surgir, mejorando la anticipación e intervención del personal de seguridad privada o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado si fuera necesario.

Precisamente, la modernización de este Centro de Control fue una de las primeras medidas ejecutadas dentro del proyecto de mejora de los sistemas de seguridad impulsado por el SERIS. En la actualidad este centro cuenta con una pantalla central tipo videowall en la que se integran los distintos sistemas de seguridad. Desde este centro se detectan también situaciones de riesgo en zonas alejadas o restringidas gracias al nuevo sistema anti intrusión.

El proyecto de modernización implementa soluciones muy diferentes a las que estaban vigentes hasta el momento que databan de 2006. Con él, el Servicio Riojano de Salud se apoya en los avances tecnológicos para dotar a todos los centros sanitarios de herramientas técnicas para el buen desarrollo de las acciones cotidianas de seguridad, minimizar las amenazas de seguridad, favorecer un mayor control en seguridad y trazabilidad de profesionales, pacientes y usuarios y disponer de una integración de todos los sistemas.

Además de las acciones descritas, en estos momentos se están actualizando las barreras y cámaras con lector de matrícula en los aparcamientos y accesos a los centros hospitalarios, de modo que podrán ofrecer una información de gran valor para planificar la seguridad de las instalaciones.

Está, asimismo, previsto renovar los dispositivos de control de errantes para zonas con pacientes vulnerables, como es Neonatología o Psiquiatría, con el fin de focalizar en ellas una supervisión extraordinaria en caso de que se produzcan situaciones de emergencia.