Uruñuela: "Queremos lo mejor para la escuela pública, contando con el apoyo subsidiario de la concertada"

El consejero advierte de que "la libertad sólo es posible con la igualdad, y no estamos en condiciones de igualdad"

LOGROÑO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Pedro Uruñuela, ha aseverado: "Queremos lo mejor para la escuela pública, contando con el apoyo de la concertada". Además, ha defendido el proceso de escolarización señalando que se ha terminado con el "peregrinaje" de los padres.

Uruñuela ha sido el primero de los consejeros en comparecer, hoy, en el pleno del Parlamento de La Rioja, empezando por responder al portavoz de los 'populares', Jesus Ángel Garrido, quien se ha preguntado en qué se ha mejorado el sistema de escolarización, acusando a Uruñuela de "contribuir a volver locos a los equipos directivos de los centros y a las familias".

Ha acusado de "falta de gestión" a Educación y de "falta de transparencia" por no decir "cuántos alumnos de Logroño ha conseguido plaza en su primera opción, no la segunda o la tercera".

"Usted ha zonificado Logroño artificialmente porque ha antepuesto la ideología a las familias", ha dicho.

Uruñuela ha defendido como ideas "clave" la igualdad y el derecho a la educación y ha insistido en que "las consecuencias de la zona única son evidentes, crea barreras artificiales que no garantizan la libertad de elección de las familias, y se crean centros guetos".

Ha recordado que se ha bajado la ratio y se han repartido todos los alumnos en grupos de veinte, con reserva de dos plazas en cada aula para necesidades especiales; "Y eso me lleva a que usted intente comparar cosas que no son comparables porque hasta ahora no ha sido así", ha dicho.

En esta misma línea, desde Ciudadanos, Belinda León ha pedido honestidad: "El desasosiego en la comunidad educativa ha sido monumental", ha dicho. Ha señalado que la nueva escolarización ha elevado el número de alumnos que no ha conseguido plaza en su primera opción.

"Ha puesto en solfa toda la comunidad educativa, pero habría que preguntarse por qué un centro como Duquesa de la Victoria tiene una demanda que no tienen los centros de alrededor", ha dicho al tiempo que se ha contestado: "Porque han puesto en marcha un modelo atractivo".

"No han solucionado nada", le ha aseverado a Uruñuela pidiéndole: "Deje de poner el punto de mira en las monjas y los curas y céntrese en la calidad educativa".

El consejero le ha dicho que le recuerda "a los malos profesores, que ponen la nota antes del examen". "Porque yo he venido aquí", ha dicho, con el suspenso ya puesto". Le ha pedido que no ponga el acento en la escuela concertada porque representa un tercio.

Ha asegurado: "Todos los que han pedido plaza en la red pública la han tenido, y todos los que han pedido concertada han tenido plaza en la concertada".

Uruñuela, que ha recordado que "la libertad de elección no es el criterio que marca la nueva ley", ha defendido que "la libertad sólo es posible con la igualdad, y no estamos en condiciones de igualdad". Ha añadido que la calidad es que todos los alumnos desarrollen sus capacidades.