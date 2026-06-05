El uso de la IA generativa centra las II Jornadas de Innovación Educativa del Grupo 9 de Universidades

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde y el vicerrector de Estudios y Docencia de la Universidad de Oviedo, Juan Manuel Marchante. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La integración de la inteligencia artificial generativa en la enseñanza universitaria ha sido uno de los temas estrella de las II Jornadas de Innovación Educativa del Grupo 9 de Universidades (G-9), que se han clausurado hoy en la Universidad de Oviedo.

La institución académica ha reunido, durante dos días, en su Facultad Jovellanos, a cerca de 50 docentes, investigadores y responsables académicos de las universidades del G-9 con el objetivo de compartir experiencias y reflexionar sobre prácticas pedagógicas innovadoras.

El vicerrector de Estudios y Docencia de la Universidad de Oviedo, Juan Manuel Marchante, ha subrayado, al término del encuentro, que las jornadas han dedicado una atención especial a dos temas de máxima actualidad: el Aprendizaje-Servicio (ApS) y la integración de la Inteligencia Artificial (IA) en la enseñanza universitaria.

Los participantes han tenido ocasión de debatir sobre el cada vez más extendido uso de la IA en las aulas y han abordado tanto sus aspectos más positivos -como su potencial para facilitar la enseñanza- como los negativos, relacionados con el uso fraudulento o sus implicaciones éticas.

Los asistentes han tenido también ocasión de compartir experiencias y metodologías sobre el llamado Aprendizaje-Servicio (ApS), una metodología docente que integra de manera intencional el aprendizaje académico de los estudiantes con la prestación de un servicio real a la comunidad, de forma que ambos objetivos -aprender y contribuir socialmente- se refuerzan mutuamente.

El ApS permite que los estudiantes apliquen los conocimientos, competencias y habilidades adquiridos en una asignatura para responder a necesidades concretas de entidades sociales, administraciones públicas, centros educativos, asociaciones, ONG, colectivos vulnerables o la propia comunidad universitaria. Junto a estos dos temas, las jornadas han abordado también otros aspectos como la educación basada en proyectos o la enseñanza dual.

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO

Las jornadas se inauguraron ayer, jueves 4 de junio, con la participación del rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde y del vicerrector de Estudios y Docencia de la Universidad de Oviedo, Juan Manuel Marchante. Tras la apertura institucional, se desarrolló un programa centrado en el intercambio de conocimiento entre el personal docente e investigador, que incluyó mesas redondas, sesión de pósteres y paneles de comunicaciones orales.

El encuentro ha continuado este viernes con varias sesiones sobre el abordaje de cuestiones de especial relevancia y actualidad, entre ellas, la aplicación de la Inteligencia Artificial en la educación superior, uno de los grandes retos y oportunidades del sistema universitario.

A lo largo de las dos jornadas se han presentado un total de 18 pósteres y nueve comunicaciones orales que han abordado temáticas como la integración de herramientas de IA generativa en titulaciones de ingeniería, el Aprendizaje-Servicio vinculado al prácticum y a los Trabajos de Fin de Grado, la gamificación en la docencia, el aprendizaje ubicuo mediante realidad aumentada, la formación dual universitaria o el papel de la intergeneracionalidad en la formación del profesorado.

El programa ha puesto de relieve la diversidad y el dinamismo de la innovación educativa en el sistema universitario español, así como el compromiso del profesorado con la mejora continua de la calidad docente.

La delegación de la Universidad de Oviedo, como institución anfitriona, ha estado encabezada por Juan Manuel Marchante, vicerrector de Estudios y Docencia, junto con el equipo directivo del Instituto de Formación e Innovación Docente (IFID), integrado por Antonio Urbano, Álvaro Postigo y Verónica García.

GRUPO 9 DE UNIVERSIDADES

El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación, creada en 1997, conformada por las universidades que son únicas universidades públicas en sus respectivas comunidades autónomas: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza, además de la Universidad de Murcia, como entidad colaboradora, junto con la Universidad de Burgos, la Universidad de La Laguna, la Universidad de Cádiz y la Universidad de Jaén que participan en el Campus Digital Compartido G-9.