USO La Rioja ve que la subida del mes de julio "evidencia un mercado laboral atrapado en la temporalidad"

LOGROÑO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los datos del paro registrado del mes de julio han supuesto "un severo varapalo para el mercado laboral de La Rioja" para el sindicato USO.

Al contrario de la tendencia de años previos, el desempleo ha roto su inercia estival y ha subido en 386 personas respecto al mes anterior (+3,21%), situando el total de parados en la región en 12.413.

Desde USO La Rioja "advertimos que este incremento mensual, que cuadriplica el repunte nacional del 0,85%, no es un tropiezo coyuntural, sino el reflejo de un modelo productivo y laboral aquejado de una extrema inestabilidad estructural".

La comparación interanual ratifica este diagnóstico preocupante. La Rioja cuenta hoy con 276 desempleados más que en julio de 2025 (+2,27%), lo que demuestra que las reformas laborales recientes han modificado la apariencia estadística del mercado laboral, pero no han corregido las causas profundas de la precariedad. El hundimiento de la contratación y el imperio de la temporalidad.

"RETROCESO ALARMANTE" El análisis de la contratación del mes de julio en La Rioja refleja un retroceso alarmante. Se registraron únicamente 10.830 contratos, lo que supone un descenso de 601 firmas respecto a junio (-5,26%) y 380 menos que en el mismo mes del año anterior (-3,39%). Pero la gravedad reside en la calidad de lo que se firma.

Del total de contratos, 7.612 fueron de carácter temporal, lo que significa que el 70,29% (7 de cada 10) de la contratación riojana en julio siguió siendo "precaria e inestable".

Aunque se contabilizaron 3.218 contratos indefinidos, desde USO denunciamos que buena parte de estos empleos sufren una altísima rotación y jornadas parciales involuntarias.

A nivel nacional, las cifras del Ministerio evidencian "cómo miles de los contratos catalogados como indefinidos se extinguen incluso en sus primeras 48 horas o no superan la semana de duración, confirmando que la temporalidad se ha 'instalado' de manera encubierta dentro del empleo fijo. La valoración de USO La Rioja".

El sindicato incide en que los problemas estructurales del mercado laboral "permanecen intactos. La altísima rotación de las plantillas impide a las personas construir trayectorias profesionales estables, dificultando seriamente el acceso a derechos básicos como la protección social, la conciliación o la planificación económica familiar".

"La mejora del empleo no puede medirse únicamente en el número de firmas, sino en la capacidad de los contratos para ofrecer seguridad, continuidad y derechos".

Por ello, USO La Rioja exige "un cambio de rumbo urgente":

1. Perseguir el fraude en la contratación indefinida: Intensificar la Inspección de Trabajo ante la altísima rotación encubierta bajo fórmulas como los fijos discontinuos.

2. Transformación real del modelo productivo regional: Diseñar políticas industriales y de servicios de valor añadido para dejar de depender de campañas estacionales volátiles.

3. Garantizar salarios y empleo digno: El empleo que no permite vivir con dignidad y seguridad no puede considerarse empleo de calidad.