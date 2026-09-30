USO Servicios de La Rioja firma el nuevo Convenio de la ORA

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LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector del Estacionamiento Regulado en la Vía Pública (ORA) de la Comunidad Autónoma de La Rioja, integrada por la patronal ASESGA y la organización sindical USO, a la que se ha unido CCOO como sindicato más representativo ha suscrito el nuevo texto normativo que regirá las condiciones laborales para el periodo 2025-2028.

El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años (desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2028), aplicando sus efectos económicos de forma retroactiva a partir del 1 de enero de 2025.

Aumento retributivo y revalorización de la antigüedad El nuevo convenio 2025-2028 pacta un incremento salarial acumulado de hasta el 14% y la revalorización de la antigüedad.

El convenio colectivo del sector ORA establece incrementos salariales del 3% anual entre 2025 y 2027, alcanzando un 5% en 2028, aplicables con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025.

La subida de los salarios base revaloriza automáticamente el complemento personal de antigüedad (dos bienios del 5% y quinquenios del 10%), calculados sobre el salario vigente.

Como novedad destacada en protección de la salud laboral, ante situaciones climáticas adversas que en caso de alerta naranja por temperaturas extremas emitida por la AEMET (frío o calor), se duplicarán los tiempos de descanso, computándose íntegramente como jornada efectiva.

En materia de tiempo de trabajo, el texto recoge una reducción paulatina de la jornada máxima anual:

2025 y 2026: 1.731 horas anuales.

2027: Reducción a 1.720 horas anuales.

2028: Reducción a 1.712 horas anuales.

Desde USO Servicios de La Rioja "valoramos positivamente el acuerdo alcanzado, fruto de la negociación colectiva y de la fuerza que supone contar con la representación sindical en el sector".