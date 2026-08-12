Valdegastea contará con 20 nuevas viviendas tras la adjudicación de una parcela propiedad del Ayuntamiento

La portavoz del Equipo de Gobierno, Celia Sanz - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Valdegastea contará con veinte nuevas viviendas, de iniciativa privada, tras la adjudicación de una parcela propiedad, parcialmente, del Ayuntamiento de Logroño.

La portavoz del Equipo de Gobierno, Celia Sanz, ha informado de los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno Local, entre los que se encuentra la adjudicación definitiva de la propiedad municipal del 29,25 por ciento en la parcela E2 Valdegastea.

La concesión a la empresa Promociones Ilardiz, S. L. se ha realizado por importe de 485.167,41 euros (IVA incluido). Se estima que en esta parcela pueden construirse veinte viviendas.

Además, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación provisional la parcela M15P2 en el Polígono Industrial Las Cañas a la empresa Greene Enterprise, S. L., por importe de 879.862,45 euros (IVA incluido).

En la junta de hoy, por otro lado, se ha aprobado la adjudicación de un contrato para el desarrollo e implementación de un gemelo digital de servicios sociales a la empresa Indra Soluciones Tecnologías de la Información S.L.U, por importe de 402.809 euros (IVA incluido).

También, la adjudicación de la renovación de la instalación interior de calefacción de varios centros escolares a la empresa Instalaciones Madorrán, S. L., por importe máximo de 18.029 euros (IVA incluido).