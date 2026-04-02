Valdezcaray abre este Jueves Santo con la zona alta cerrada por el viento y cuatro pistas disponibles

Pista Principiantes - VALDEZCARAY

LOGROÑO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Estación de Esquí de Valdezcaray ha abierto este Jueves Santo con la zona alta cerrada por viento y cuatro pistas, de las 26 con que cuenta la estación, disponibles, tal y como informa el Parte de Nieve.

Con una temperatura de un grado, y niebla, la estación se ha abierto a sus visitantes ofreciendo calidad nieve húmeda. Hay 4.825 kilómetros esquiables, lo que significa que la estación ofrece el 24 por ciento.

Los espesores del día de hoy se encuentran entre veinte y setenta centímetros a 2.125 metros de altitud; entre veinte y sesenta a 1.800; y entre diez y cincuenta tanto a 1.620 como a 1.530.

Están abiertas cuatro pistas, en concreto, La Cascada; Principiantes; Salegares y Los Tubos. En cuanto a los remontes, hay, también, cuatro disponibles: TSD La Cascada; TSD Rehoyo; TSF Salegares; y TQ Principiantes.

Los accesos están abiertos. Como informan desde la propia estación, "no se responsabiliza de los accidentes derivados del uso de los itinerarios fuera de pista". Por tanto, los usuarios deberán informarse antes de acceder a ellos, ya que su situación varía con facilidad.