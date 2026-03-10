Valdezcaray abre este martes con 11 pistas y 12,5 kilómetros esquiables

Pista Colocobia - VALDEZCARAY

LOGROÑO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Valdezcaray ha abierto este martes, 10 de marzo, con once de sus 26 pistas en funcionamiento y 12,5 kilómetros esquiables, un 62 por ciento del total.

En un día nublado, Valdezcaray ha abierto con tres grados de temperatura y una previsión de máximas de cinco grados y mínimas de un grado, además de dos horas de sol.

Según el parte de nieve de la estación, las pistas abiertas son 'La Cascada', 'Principiantes', 'Salegares', 'Salegares 1', 'Colocobia', 'Los Tubos', 'Campos Blancos', 'La Balsa', 'Rehoyo', 'Dos torrentes' y 'La Variante'.

El espesor de la nieve se encuentra entre los veinte y los cincuenta centímetros en altitudes situadas entre los 1.530 y los 1.620 metros, así como a 2.125 metros; y entre los veinte y los ochenta centímetros a 1.800 metros de altitud.

La calidad de nieve es polvo entre los 2.125 y los 1.800 metros de altitud; y húmeda entre los 1.620 y los 1.530 metros.

Los accesos están abiertos, así como seis de los diez remontes: TSD 'La Cascada', TSD 'Rehoyo', TSD 'Colocobia', TSD 'Campos Blancos', TSF 'Salegares' y TQ 'Principiantes'.

La estación advierte de que "no se responsabiliza de los accidentes derivados del uso de los itinerarios fuera de pista". Por tanto, los usuarios deberán informarse en la propia estación antes de acceder a ellos, ya que su situación varía con facilidad.