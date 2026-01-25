Valdezcaray, cerrada este domingo por fuerte viento

Pista Principiantes - VALDEZCARAY

LOGROÑO, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Estación de Esquí de Valdezcaray permanece cerrada hoy, domingo 25 de enero, a causa del fuerte viento, tal y como informa la propia estación.

Valdezcaray inició el fin de semana ayer, sábado, con siete de sus 26 pistas disponibles y calidad nieve polvo. Sin embargo, hoy, el viento (que llega acompañado de nubes y mínimas de dos grados bajo cero) no permite que se pueda disfrutar de la práctica de este deporte.

La estación ha advertido de que no se responsabiliza de los accidentes derivados de los itinerarios fuera de pista y pide informarse de éstos en la propia estación, ya que su situación varía.