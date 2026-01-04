Valdezcaray marca la sexta temperatura más baja de España con -6 grados

Lista de las diez temperaturas más bajas de España en la mañana de este domingo, 4 de enero de 2026. - AEMET

LOGROÑO/LEÓN, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Valdezcaray se encuentra en la lista de las diez temperaturas mínimas marcadas en la mañana de este domingo, 4 de enero, en España al haber alcanzado -6 grados centígrados, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

Se trata de la sexta temperatura más baja del país, donde Vega de Urriellu (Asturias) ha anotado la mínima, con -9,3 grados; seguida de Coriscao (Cantabria), con -9,2, y Vega de Ario (Asturias), con -8,3, todas en el Parque Nacional Picos de Europa.

En cuarta posición, Alto Campoo (Cantabria) ha llegado a -7,1 grados, seguida de Pradollano Parque Nacional Sierra Nevada (Granada) y Valderazcaray (La Rioja), ambas con -6 grados, y, posteriormente, Pico Cotorra, en León, con -5,8 grados.

Completa la lista Astún-La Raca (Huesca), con -5,7 grados; Cap de Vaquèira (Lleida), con -5,5, y Sotres Parque Nacional Picos de Europa (Asturias), con -5,2.