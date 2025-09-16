El valenciano, Miguel Soro, ganador del XXIII Certamen Internacional de Pintura Peña Taurina 'El Quite'

LOGROÑO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jurado del XXIII Certamen Internacional de Pintura -que organiza 'El Quite' y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño y del Gobierno de La Rioja- ha decidido conceder el primer premio al valenciano Miguel Soro por su obra 'Soy leyenda'.

Este certamen supone un compromiso con la promoción, difusión y divulgación de la tauromaquia a través del arte, y representa una oportunidad única para seguir fomentando la relación histórica entre los toros y la pintura.

Cuadros con temática de toros son un clásico en el mundo del arte en donde se pueden encontrar desde grabados de Goya a escenas de Picasso pasando por obras de Casas, Fortuny, o Sorolla.

Hay que destacar que este año se han recibido un total de 32 obras de las que el jurado ha seleccionado 19, que son las que integran la exposición que se puede visitar hasta el 12 de octubre en la Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Logroño.

Las obras proceden de diferentes rincones de la geografía española (Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Extremadura, La Rioja, Madrid, Castilla La Mancha y Castilla y León).

Entre estas 19 obras seleccionadas está la del jativense Miguel Soro que bajo el título 'Soy leyenda' ha sido la elegida por el jurado para recibir el galardón dotado con 2.000 euros gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Logroño y del Gobierno de La Rioja.

Miguel Soro García es un exciclista profesional con una trayectoria relevante en el mundo de la pintura, centrada en sus dos pasiones: el ciclismo y los toros. En estos momentos, se encuentra pintando para una exposición para el Ayuntamiento de Nimes sobre ésta última temática que trabaja con el objetivo de que esté preparada para la próxima Feria de Pentecostés de la taurina capital francesa.

Por último, el jurado de esta edición ha estado compuesto por la concejala de Cultura, Rosa Fernández, las artistas Isabel Gomez Maza y Raquel de la Iglesia y los miembros de la junta directiva de 'El Quite' María Eizaga y Carlos Martínez.