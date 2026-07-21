"Los valores de humildad, esfuerzo y estar juntos de Luis de la Fuente son muy parecidos a los de todos los riojanos"

Luis de la Fuente celebrates on stage during celebration of Spain as Champions of the FIFA World Cup 2026 at Cibeles Palace on July 20, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

LOGROÑO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha querido este martes felicitar a la Selección Nacional de Fútbol tras proclamarse este pasado domingo Campeona del Mundo, y, en especial, a su entrenador, el riojano Luis de la Fuente, resaltando además los valores del seleccionador "muy parecidos a los que pensamos todos y cada uno de los riojanos".

Como ha dicho el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Domínguez, en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, "felicitamos a la Selección Nacional de Fútbol que el domingo pasado nos hizo a todos los campeones del mundo y particularmente felicitamos a don Luis de la Fuente".

"Un seleccionador nacional -ha proseguido- que ha conseguido unir a todo el país en un propósito conjunto, y lo ha hecho además desde unos valores y unos principios muy concretos que representan muy bien a todos los riojano. Ha ganado en una selección que es una selección de autor, una selección de Luis de la Fuente".

En palabras del portavoz, "desde el punto de vista de los argumentos futbolísticos, ha sometido a todas las selecciones que se han enfrentado a la nuestra".

"Y desde el punto de vista de los valores lo ha hecho, desde la humildad, del trabajo, del esfuerzo constante, del trabajo en equipo y de estar todos juntos en un propósito común y unido. Algo que es muy parecido a lo que pensamos todos y cada uno de los riojanos", ha añadido.

Y , por todo ello, le ha deseado Domínguez "muchísimas felicidades, don Luis de la Fuente, muy agradecidos por lo que le has dado a este país y a La Rioja en los últimos días, te han dado unas merecidísimas vacaciones".

No ha sido el único en hablar del seleccionador, ya que en la rueda de prensa ha comparecido también el consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, quien "como consejero del ramo del Deporte", ha destacado "no solo los valores del esfuerzo y del trabajo en equipo que ya han quedado patentes, sino algo que a veces se nos olvida que tiene que ser consustancial al deporte, que es la deportividad".

"Aparte de los valores ya reseñados, la deportividad y la elegancia creo que han sido parte de lo que ya forma un segmento consustancial de la Marca España. Y creo que eso tiene mucho que ver con nuestro seleccionador, y digo nuestro en el doble sentido, nacional y regional. Una deportividad tan necesaria y que no todo el mundo sabe llevar, ¿verdad?", ha finalizado Pérez Pastor.