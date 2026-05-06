La Valvanerada cierra este domingo el plazo de inscripción con una previsión de "récord" en participantes

La marcha se celebra el 23 de mayo - VALVANERADA

LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El plazo de inscripción para la Valvanerada finaliza este domingo, 10 de mayo, por lo que la organización anima a los interesados a formalizar su participación en los próximos días. La previsión es que haya una cifra "récord" de participantes.

La histórica peregrinación, que une Logroño con el Monasterio de Valvanera a lo largo de 63 kilómetros, mantiene su esencia y continúa "consolidándose como una cita de referencia tanto desde el punto de vista deportivo como social, cultural y espiritual".

Tal y como ha informado la organización, a falta de cerrarse el periodo de inscripciones, las cifras actuales apuntan a que esta edición podría superar el número de participantes del pasado año, lo que la convertiría en "la más multitudinaria de esta nueva etapa de la Valvanerada".

Entre las novedades de este año destaca la incorporación de la bebida riojana Mostea en uno de los puestos de avituallamiento, una propuesta elaborada a partir de mosto de uva que refuerza el vínculo del evento con los productos de la región.

Asimismo, uno de los tramos del recorrido abandona la carretera N-120 para discurrir por el Camino de Santiago entre Ventosa y Nájera, "ofreciendo a los participantes un entorno de mayor valor paisajístico y simbólico".

El recorrido también presenta una modificación en la salida desde Logroño debido a las obras de reparación del puente de acceso al parque San Miguel, lo que obligará a variar el trazado inicial.

Además, la marcha de este año tendrá lugar bajo la luz de la luna llena, "un elemento que contribuirá a realzar el carácter especial de esta experiencia nocturna".

La Valvanerada volverá a reunir la noche del 23 al 24 de mayo a participantes con perfiles muy diversos, entre los que destaca la presencia de la deportista Ainhoa Oroquieta, con discapacidad visual, que participará acompañada.

Oroquieta practica blind tenis en el Club Envero y paraescalada en el Club Neko Escalada, y su presencia representa el espíritu de superación que caracteriza a esta iniciativa.

Organizada por la Comunidad de Monjes de la Abadía de Valvanera, con el Gobierno de La Rioja como principal patrocinador junto con UNIR, Fundación Ibercaja, Todoepi y 7 Valles, cuenta con el apoyo de numerosas instituciones, organismos y empresas.

La Valvanerada "mantiene su carácter abierto, festivo y participativo, convirtiéndose en cada edición en una experiencia única que pone a prueba la resistencia y la voluntad de quienes se suman a este reto".