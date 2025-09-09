Varias líneas del autobús urbano sufrirán modificaciones este miércoles y jueves por montaje y desmontaje de una grúa

LOGROÑO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las líneas 1, 3, 4 y 11 del servicio de transporte urbano de Logroño modificarán sus recorridos en el entorno del Monumento al Labrador mañana, miércoles 10, y el jueves 11 de septiembre debido a los trabajos de montaje y desmontaje de una grúa en Avenida Solidaridad que conllevará la ocupación de un carril y medio de la calzada en la que se ubican varias paradas de autobús.

El miércoles 10, entre las 7,00 y las 18,00 horas, las cuatro líneas no regularizarán tiempos en la parada 'Monumento al Labrador' (margen sur), ya que tan solo estacionarán el tiempo indispensable para permitir el acceso y desembarco de los viajeros. Esta situación se repetirá el jueves 11 en el mismo horario.

Además, la parada 'Monumento al Labrador' (margen sur) se trasladará a la marquesina contigua del servicio de transporte metropolitano del Gobierno de La Rioja.