Varios actos conmemorarán este jueves los 60 años de la proclamación de la Virgen de Valvanera como patrona de La Rioja

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Diversos actos conmemorarán este próximo jueves 23 de octubre los sesenta años de la proclamación de la Virgen de Valvanera como patrona de La Rioja por Su Santidad San Pablo VI.

Corría el mes de octubre de 1965 cuando el por entonces Papa Pablo VI promulga en Roma la bula Amor Dulcissimus en la que manifiesta que "con la plenitud de nuestra potestad apostólica constituimos y declaramos para siempre a la Virgen de Valvanera como Patrona Principal ante Dios de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño".

Esta proclamación obedecía a la tremenda devoción que los riojanos tenían a lo largo de los siglos por Santa María de Valvanera y que habían extendido por toda España y por el Nuevo Mundo, constituyendo cofradías, congregaciones y hermandades en ciudades como Madrid, Sevilla, Barcelona, Málaga, Valladolid, Nebra, Badajoz y también en países hermanos como Colombia, Argentina, Ecuador, Chile o México entre otros muchos.

El próximo jueves 23 de octubre se celebran los sesenta años de esta efeméride con una Santa Misa en la Concatedral de Logroño a las 20 horas, que estará presidida por el Obispo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, Monseñor Santos Montoya Torres.

Además, para celebrar dignamente este aniversario, el Ilustre Capítulo de Caballeros de Nuestra Señora María de Valvanera ha puesto en marcha la emisión de un sello de correos que recuerda esta proclamación papal y del que dará difusión el mismo jueves en el Palacio de Chapiteles de la capital riojana.

La Virgen de Valvanera se considera una de las advocaciones más antiguas existentes en España.

Ha sido protagonista en las oraciones de los reyes españoles desde tiempos de Isabel La Católica, pasando por Felipe II cuyo confesor era monje del Monasterio de Valvanera y siendo defendida por la Reina María Cristina De Habsburgo-Lorena, gran valedora de su devoción en la Real Parroquia de San Ginés de Madrid, donde flanquea el altar mayor en una impresionante imagen, a pocos metros del Palacio Real de la capital de España.

La Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, la Comunidad Monástica del Instituto del Verbo Encarnado del Monasterio de Valvanera y el Capítulo de Caballeros de Valvanera quieren con esta celebración realzar la figura de la Virgen como madre de todos los riojanos y protectora de una tierra valiente, fiel y trabajadora que ha sabido hacerse querer por todos los que han venido a ella.