Varios cientos de agricultores y ganaderos junto a una treintena de tractores secundan la protesta del campo en Logroño

LOGROÑO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Varios cientos de agricultores y ganaderos riojanos, acompañados de una treintena de tractores, han secundado la protesta, convocada por ARAG-ASAJA, UAGR-COAG y UPA Rioja, en Logroño para mostrar a los responsables de las diferentes administraciones "el malestar y el hartazgo del sector agrario por la falta de rentabilidad que le está colocando al borde de la extinción".

El lema de la jornada ha sido 'Seguimos estando hasta los mismísimos', el mismo que el 28 de enero hizo salir al campo a las carreteras de la región.

Se ha iniciado con una concentración, a las 09,30 horas, frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja, siendo recibidos, una representación de las organizaciones convocantes, por la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, a la que le han transmitido las peticiones del sector para que se las haga llegar al ministro de Agricultura, Luis Planas.

Después, en manifestación, han recorrido Muro de la Mata, María Zambrano, Avenida de Portugal -en sentido contrario a la circulación-, plaza de Murrieta y calle Norte, para terminar en la plaza del Parlamento de La Rioja. Los tractores, a excepción de tres que han entrado a la plaza, se han parado en el aparcamiento del Revellín.

Una vez, frente a la Cámara regional, los organizadores han reclamado la presencia de los diputados, saliendo a la puerta -que se encontraba vallada y con fuerte presencia policial- los portavoces de los cuatro Grupos Parlamentarios (PP, PSOE, IU y Vox), así como varios diputados regionales de estas formaciones.

Con los parlamentarios en la calle -mientras dentro se desarrollaba un pleno ordinario-, los representantes sindicales han leído un comunicado con sus reivindicaciones. Entre ellas, se hace constar que el sector "atraviesa uno de los momentos más difíciles de las últimas décadas, marcado por la falta de rentabilidad, el aumento constante de los costes de producción, una competencia internacional cada vez más intensa y desleal, así como unas decisiones políticas incomprensibles que juegan en contra de agricultores y ganaderos".

APOYO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

A continuación, los portavoces de los Grupos han tomado el megáfono y se han dirigido a los presentes, que en varias ocasiones han cortado sus discursos con gritos y abucheos.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Javier García, ha dicho estar "de acuerdo con vuestras reivindicaciones", si bien ha apuntado que "estamos ante un problema que es global, evidentemente, y que también sufrimos en La Rioja, y que no solo es un problema del sector primario, sino un problema de los pueblos".

A continuación, el líder socialista ha pedido que el Parlamento cuente con una Comisión de Estudio para "escuchar al sector", así como lograr "una alianza por el campo y por el sector primario". Ha asegurado que tienen "problemas de rentabilidad" derivados, entre otras cuestiones, de que "no se paga vuestro trabajo como es debido, que desde que un agricultor se agacha en la tierra y saca un producto hasta que llega al consumidor".

Subida a una valla, la portavoz popular, Cristina Maiso, ha asegurado que "seguro que estarías mejor podando a terminando de echar varas, pero estáis aquí porque lleváis razón en todas vuestras reivindicaciones en todos vuestros planteamientos, porque el campo tiene que tener futuro; y mientras estáis aquí va a tener futuro".

La portavoz del PP ha asegurado que "nosotros en la medida que podamos vamos a estar acompañándoos". "Habéis pedido cosecha en verde para 2026, y la va a haber, así como más presupuesto para los jóvenes agricultores y también lo va a haber, pero sobre todo no olvidéis que el Partido Popular de La Rioja va a estar con todos vosotros", ha concluido.

A continuación, la portavoz de IU, Henar Moreno, les ha dado las gracias "por estar aquí porque realmente necesitamos de ver lo que está pasando" y "es necesario hablar de los problemas reales que tiene el campo", que ha asegurado "el principal es la falta de rentabilidad

Ha manifestado que desde su organización "queremos un modelo de agricultura social y profesional en La Rioja", y además "necesitamos impulsar la rentabilidad del sector", porque "no es suficiente con el arranque de masa vegetal". Ha criticado en su intervención el acuerdo de la UE con Mercosur.

También se ha subido a la valla el portavoz de Vox -que durante la protesta ha llevado una bandera en contra de 'Mercosur', Ángel Alda, que ha indicado que "cada uno es libre de votar a la formación política que quiera; cada uno es libre de ejercer su derecho al voto; pero lo único que os pedimos es que vosotros, a vuestros políticos, a los que habéis elegido, les exijáis coherencia".

"Coherencia con las políticas que aplican en vuestro pueblo, en vuestro municipio, en vuestra región, en España y en Europa, porque es muy fácil venir aquí y decir que os defienden, que os apoyan, que están en contra del Mercosur, que están en contra de la PAC, pero luego sus eurodiputados se dedican a votar en contra de vuestros intereses", ha concluido Alda.

Posteriormente, los representantes de las organizaciones agrarias han entrado al Parlamento donde le han entregado a la presidenta de la Cámara, Marta Fernández Cornago, y los Grupos Parlamentarios una tabla con sus reivindicaciones, para, a continuación, atender a los medios de comunicación.

"SECTOR EN RUINA"

El presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez, ha asegurado que "hoy se ha visto una vez más la fuerza del campo, la situación del campo, y lo que se ha visto es cómo el sector, de una forma clara y contundente, ha manifestado la situación que atraviesa el sector agrario. "Un sector agrario que su situación es de ruina total por diferentes factores", ha apostillado.

"Los elevados costes de producción, la poca rentabilidad que tenemos en nuestras explotaciones y, sobre todo, la clase política legislando continuamente en contra de nuestro sector, ya sea con acuerdos como Mercosur, ya sea la PAC, ya sean los acuerdos con Marruecos", han sido algunos de los problemas que ha explicado el líder de ARAG-ASAJA.

No ha obviado en su intervención, la situación del sector vitivinícola que "está pasando seis años, seis campañas de ruina y que no se están tomando medidas claras para ayudar". "Lo que no puede ser la semana pasada en el Ministerio, que nos digan que no van a poner un céntimo para las medidas, en concreto una de ellas, la del arranque de viñedo y que todo esto lo va a solucionar el cambio climático, ha añadido, indicado que esto es "pura demagogia".

CRÍTICAS A LA AUSENCIA DE MANZANOS Y CAPELLÁN

Por parte de UAGR-COAG su presidente Óscar Salazar ha lamentado que no haya salido a reunirse con el sector ni la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, ni el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, que "es diputado y que también tiene competencias, donde a nuestro entender no las están cumpliendo con responsabilidad".

Ha recordado que en reuniones anteriores con los Grupos Parlamentarios les explicaron los problemas del campo "y no se ha hecho nada, o bien poquito, nada", mientras "seguimos perdiendo activos agrarios, 124 menos el año pasado". Ha señalado que con la reforma de la PAC "hay que intentar volver otra vez a hacer una regulación de la cadena agroalimentaria que tiene que ser a nivel europeo", para "acabar con ese abuso de posición de dominio de los grandes frente a los pequeños".

Finalmente, la secretaria general de UPA-Rioja, Eva María Lafraya, ha indicado que "echamos tanto de menos que la unión que tiene el campo y la ganadería la tendrían los políticos", además de señalar que "como vamos a pensar en un futuro si no tenemos presente".