Un varón de 66 años es trasladado al Hospital San Pedro tras sufrir una caída en patinete eléctrico

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro
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Europa Press La Rioja
Publicado: domingo, 7 junio 2026 18:18
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   LOGROÑO, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Un varón de 66 años ha sido trasladado hoy al Hospital San Pedro tras sufrir una caía en patinete eléctrico en Navarrete, localidad de la que es vecino, tal y como ha informado el SOS Rioja.

   A las 13:06 horas, un particular ha comunicado al Centro de Emergencias la caída de una persona de un patinete eléctrico en la calle Carretera de Burgos de Navarrete.

   Desde SOS RIOJA se han movilizado Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se ha alertado a Guardia Civil.

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