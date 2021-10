Vecina de Lardero asegura que el presunto asesino del menor "se intentó llevar" a su hija: "La Policía tenía constancia"

LARDERO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Lardero han mostrado su consternación tras el trágico suceso que ha vivido la localidad por la muerte de un menor la pasada noche y en la que hay un detenido. Una de las personas que ayudó a buscar al menor una vez se conoció su desaparición ha asegurado a Europa Press que "la Policía Local de Lardero ya tenía constancia" de que algo podía pasar porque "yo misma llamé hace unos días porque se intentó llevar a mi hija".

La vecina ha asegurado que el pasado 14 de octubre "la misma persona lo intentó con dos niñas, una de ellas mi hija". Según su testimonio, el ahora detenido por la muerte del menor "les dijo que subieran a su casa para que vieran unos pajaritos" y la niña "me vino a avisar y fuimos a buscarlo pero no lo encontramos en ese momento". En este punto, ha indicado, "ahora lo entiendo, vivía en frente".

Según la propia testigo, "esto se podía haber evitado porque aquel día se presentó aquí la Policía Local de Lardero pero lo tomaron como algo puntual, tomaron nota pero ahí se quedó la cosa. Mi hija dio la descripción del hombre pero no hubo manera de encontrarlo y ayer nos encontramos con esto. A la Policía se le llamó, se le avisó... no solo ese día sino otros días más de que podía pasar esto y ayer se pusieron todos a buscar al niño pero no se ha podido hacer nada".

"MI HIJA LE DIJO QUE NO"

Otro de los padres de la localidad ha señalado que hasta ahora, el detenido, "solo lo había intentando con niñas, con lo que no sé si no se habrá equivocado y pensó que era una niña", ya que "iba disfrazado de niña del exorcista". "Era un niño muy cariñoso al que le gustaba el teatro", hasta tal punto que "ayer estuvo contando cuentos a los más pequeños, a los de cuatro o cinco años".

Sobre el presunto autor de los hechos, ha indicado que "la semana pasada los críos le hicieron una foto señalando que era el que había intentado llevar a alguna niña, entre ellas la mía" pero "tiene 12 años y le dijo que no" a la propuesta de "subir a su casa a ayudarle a limpiar una jaula de pajaritos".

"Después lo intentó con otra más pequeña, pero salió corriendo, y no paso nada", ha añadido, si bien "se acercó más a nosotros, que ni teníamos idea de que hubiera estado en la cárcel, pero nos llevamos a los niños más cerca, porque tampoco puedes increpar a una persona porque esté en un banco en un parque", ha destacado.

No obstante, "se te hace raro que una persona de esa edad esté sola, que venga todos los días, y que no lo hubiéramos visto hasta hace poco, y se levantaba, luego seguía a algunas niñas". "Se te queda muy mal el cuerpo, sobre todo cuando tienes niños pequeños, y más en un barrio que está lleno de niños, que podía haber sido el de cualquiera", ha concluido.

"VIGILABA DESDE LA VENTANA"

Precisamente, otra de las madres, a cuya hija intentó llevársela hace dos semanas, ha contado que "le dijo que le acompase a casa a cuidar unos pajaritos", mientras se encontraba en el parque de 'Villa Patro', "y mi hija le contestó que no, que tenía que preguntárselo a mis padres, y éste dijo que lo dejase que no quería líos con los padres".

Ayer, ha continuado, "cuando nos dijeron que había desaparecido un niño, mi hija me dijo que seguro que era él, el que se lo había llevado, y se quedó en shock, porque podía haber sido ella". De hecho, ha relatado que "incluso siguió, otro día, a su hija y una amiga, hasta el portal, teniendo que entrar por miedo por una escalera de servicio".

"Me parece fatal que dejen a un exconvicto vivir aquí, a 200 metros de un colegio, un parque, y donde hay muchos niños", por lo que ha afirmado que "estamos con miedo, alterados, y pensamos que no hay justicia, ni protección". "Lo peor es dejar a un asesinado y a un violador suelto, después de haber alertado a la Policía", ha resaltado.

Para concluir, ha señalado que "cuando no salía al parque, porque había muchos padres, se quedaba en la ventana mirando, hasta el punto de que los niños le habían hecho una foto con el móvil", al tiempo que ha apuntado que "están difundiendo otra foto que no es la de esta persona".

REINSERCIÓN

Por su parte, la trabajadora social y profesora de un posgrado de Violencia de Género en la UR, Natalia Rodríguez, ha reconocido que "el sistema no hace que se reinserten las personas que cometen delito" refiriéndose a que el propio detenido ya fue condenado por un asesinato a una agente inmobiliaria en 1998, y "me planteo que función hace la prisión".

"La violencia contra los niños y las mujeres es atroz, es muy grave y aunque ahora hay una ley nacional con más protección es necesario que los medios de protección policial y los medios judiciales actúen de forma urgente e inmediata porque, en este caso, ya había un aviso y si se comprueban sus antecedentes penales se debería, al menos, proteger".

ERA UN "DEPREDADOR"

Otra vecina de la localidad, Milagros España, cuyo hijo jugaba en el parque de Villa Patro e iba al colegio del mismo nombre, ha señalado que "no entiendo que saquen a este señor, que, por cierto, no ha terminado su condena, que era de 30 años, por lo que no sé quién ha decidido que estaba preparado para salir a la calle, que ya hemos visto que no", ha destacado.

La vecina de Lardero ha señalado que "¡Qué casualidad que se haya venido a vivir enfrente de un colegio!", y "ha intentado llevarse ya a otras dos niñas". Ha señalado que no entendía porque no se dio aviso de que venía a vivir aqui, o "porque no se le puso una pulsera telemática", porque era un "depredador".

Precisamente, España conocía a la anterior víctima - la trabajadora de la inmobiliaria, asesinada en 1998 en Logroño- del presunto asesino de Lardero, ya que "vivía en el mismo edificio que él, y estaba obsesionado con ella". De hecho, "concertó una cita con él para comprar el piso, la violó y la apuñaló" y "fue horroroso".