Una vecina de Quel de 59 años trasladada al Centro de Salud de Arnedo tras sufrir un accidente de tráfico

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LOGROÑO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una vecina de Quel de 59 años ha sido trasladada al Centro de Salud de Arnedo tras sufrir, a las 09,20 horas, un accidente de tráfico por colisión fronto-lateral de dos vehículos, en el cruce de la LR-123 con la LR-134, del término municipal de Arnedo, según ha informado el SOS Rioja 112.

Han sido varios particulares los que han dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se han movilizado a los Bomberos del CEIS, los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud y se ha notificado a Guardia Civil.