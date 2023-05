Vecinos de Cuzcurrita se muestran "sorprendidos" por la muerte del propietario de Bodega Guillermo

CUZCURRITA (LA RIOJA), 2 May. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Cuzcurrita se mostraban, en la mañana de hoy, "sorprendidos" por la muerte violenta del propietario de Bodega Guillermo, establecimiento situado en esta localidad.

Cuzcurrita se levantaba hoy con la noticia. "Estábamos durmiendo y me ha dicho la mujer: hay gente donde Guillermo", contaba un vecino al tiempo que mostraba su sorpresa: "Con lo tranquilos que vivimos aquí".

Con una población, según el INE, de 488 habitantes, en esta localidad riojana se encuentra un restaurante, el del fallecido, al que venían personas tanto de La Rioja como del País Vasco o Cantabria.

Así lo recordaban los vecinos mientras la Guardia Civil se encuentra investigando la muerte violenta del propietario de Bodega Guillermo, después de que se haya hallado el cuerpo sin vida de esta persona, de 78 años, en su domicilio en la localidad riojana con signos de violencia.

Era, recordaban en declaraciones a Europa Press, "buena persona, trabajador". Tenía el restaurante "hacía muchísimos años, era un hombre tranquilo; hablaba y decía las cosas claras".

"Era buena persona, muy trabajador, tenía mucha gente a comer y ahí se veía quién era. El restaurante era muy famoso", han señalado aún presa de la estupefacción.

Una vecina, al enterarse, pensó: "Le habrá dado un infarto", pero, en seguida, la hija le contó que le habían "ido a robar y le habían matado".

"Ha sido un puente tan grande", especulaba esta vecina, que "ha sacado mucho dinero y no lo ha podido meter al banco". "Los ha conocido porque si no no le matan", ha añadido.