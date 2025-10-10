Ventosa acoge este sábado la inauguración de la obra 'La Fresca' de Naiara Arrieta

LOGROÑO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ventosa acogerá este sábado, 11 de octubre, la inauguración de 'La Fresca', la nueva obra incluida en el proyecto '1 Kilómetro de Arte', creada por la artista Naiara Arrieta. Será a partir de las 19,00 horas en la Plaza Santa Coloma de Ventosa.

'La Fresca' es una intervención artística inspirada en una de las tradiciones más hermosas de la vida en los pueblos: las típicas sillas que los vecinos sacaban a la calle para sentarse a la fresca, conversar y compartir la tarde-noche. Rinde homenaje a aquellos momentos de encuentro y comunidad porque toda fresca en nuestros pueblos fue siempre una costumbre, un símbolo de convivencia y también de conversación muchas veces intergeneracional.

La obra de Naiara Arrieta refleja la creatividad contemporánea en diálogo con el patrimonio cultural y social de Ventosa, y ofrece a peregrinos y visitantes una experiencia visual y colectiva en el entorno del Camino de Santiago.

Durante este año también se han elaborado diferentes talleres que han acompañado al proyecto. El 27 de julio, con motivo de la festividad de Santiago, se celebró 'Memorias de la Fresca', donde, al igual que en el Mercado del Trato, se recogieron recuerdos y vivencias de todos los participantes. El 12 de septiembre tuvo lugar un taller de ilustración infantil, en el que los más pequeños pudieron elegir y crear sus propios diseños vinculados también con el Recuerdo de estas noches de compartir palabras al fresco.

Del proceso artístico y comunitario de 'La fresca' ha visto la luz un libro que recoge tanto las memorias como los talleres y los recuerdos compartidos, deja testimonio de la riqueza cultural y humana nacida gracias a este proyecto colectivo.

Programa de actividades: 19,00 horas. Concierto de Denorte y Daniel Amatriain, con música desde los años 80 hasta la actualidad.

19,30 horas. Inauguración oficial de la obra 'La Fresca' y proyección del video del proceso del 1 Km de Arte.

21,00 horas. Pincho pote en los bares del pueblo.

Esta jornada cultural forma parte de 1 Km de Arte, un proyecto que transforma Ventosa en un espacio de creación y encuentro entre artistas, vecinos, visitantes y peregrinos, uniendo tradición, innovación y participación comunitaria.