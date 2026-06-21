El verano arranca este domingo con la primera ola de calor del año y avisos extremos en gran parte de España

Temperaturas para el primer domingo del verano - AEMET

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este domingo arrranca el verano con una ola de calor que dejará temperaturas extremas en buena parte de España, con máximas de hasta 40 grados en el interior del País Vasco, en alerta roja, y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, junto a diez comunidades autónomas (CCAA) que estarán en alerta naranja, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La entrada de aire cálido procedente del sur provocará un ascenso generalizado de las temperaturas, especialmente acusado en el Cantábrico, donde los incrementos de las máximas podrían ser puntualmente extraordinarios.

La Aemet prevé que se superen los 36 grados en el interior de Galicia, Asturias, Cantabria, la Meseta Norte y Baleares, mientras que en amplias zonas del centro y sur peninsular los termómetros alcanzarán o rebasarán los 38 grados.

Los valores más elevados, en torno a los 40 grados, se registrarán en el interior del País Vasco y en los principales valles del interior.

Las altas temperaturas también se dejarán sentir durante la noche. Se esperan noches tropicales, con mínimas superiores a los 20 grados, e incluso noches tórridas, por encima de los 25 grados, en algunas zonas del centro y sur peninsular, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos.

Aunque predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, durante la tarde crecerá nubosidad de evolución en áreas del centro peninsular, donde podrán producirse tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento.

Además, en el noroeste se darán tormentas con chubascos por la tarde, que podrían ser localmente fuertes en el este y suroeste de Galicia y en el noroeste de Castilla y León.

La jornada también estará marcada por la presencia de polvo en suspensión en zonas del este peninsular y Baleares, mientras que en Galicia y el Cantábrico serán probables las brumas y bancos de niebla matinales.

En Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas, amplios claros en las horas centrales en el sur y un ligero ascenso de las temperaturas máximas, con predominio de los vientos alisios moderados.