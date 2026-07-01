El verano de 'Escenario Vivo' llevará 28 propuestas culturales a 25 municipios del Valle de la Lengua

Cartel Escenario Vivo - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha presentado la programación de verano de 'Escenario Vivo', el programa impulsado por el Gobierno de La Rioja y la Fundación San Millán de la Cogolla que, entre el 11 de julio y el 30 de agosto, volverá a llenar de cultura el Valle de la Lengua con una programación diseñada para todos los públicos.

"Durante siete fines de semana consecutivos diferentes espacios, desde lugares referentes como el monasterio de San Millán de la Cogolla, Santa María la Real y Cañas, hasta conventos de diferentes localidades, plazas, iglesias, casas de cultura, frontones y espacios patrimoniales volverán a convertirse en escenarios para acercar la creación contemporánea a vecinos y visitantes", ha explicado Iturriaga.

Este nuevo ciclo estival reunirá 28 actividades en 25 municipios, ya que "aunque se trata de una propuesta cultural que gira en torno a las 21 localidades del Valle de la lengua, poco a poco ampliamos el recorrido del programa a otros lugares", ha apuntado Iturriaga. En esta edición se incorporan Anguiano, Fuenmayor, Hormilla y Pradillo de Cameros.

Una variedad de propuestas en torno a la música, teatro, humor, poesía, magia, naturaleza y propuestas familiares "conforman una programación que vuelve a convertir cada actuación en una invitación a descubrir el patrimonio, el paisaje y la riqueza cultural del entorno de San Millán de la Cogolla", ha destacado.

X EDICIÓN

'Escenario Vivo' celebra este año su décima edición consolidado su ciclo estival como uno de los principales programas culturales del verano riojano, que "presenta propuestas cercanas, de lenguajes contemporáneos que acercan la cultura a los pueblos y dialogan con su patrimonio, con su paisaje y con la comunidad". A la vez, "dinamizan los municipios del Valle de la Lengua y favorecer el conocimiento de su patrimonio histórico y natural", ha subrayado el director general.

MÚSICA, TEATRO Y PROPUESTAS PARA TODA LA FAMILIA

La programación comenzará el sábado 11 de julio en Alesanco con 'Irantí. La cadena infinita', de Clamor Teatro Documental, y continuará al día siguiente en el Monasterio de Santa María de San Salvador de Cañas con 'Ancients', el concierto del violinista Carlos Arriezu.

La música recorrerá distintas épocas y estilos, desde la tradición oral y las músicas históricas hasta el pop independiente, el rock o las propuestas participativas, en un diálogo constante entre patrimonio y creación contemporánea.

La música de raíz estará presente con 'El pañuelo de la abuela', de Triguiñuelas (Villaverde de Rioja, 26 de julio), un espectáculo que recupera la tradición oral y el cancionero popular; con Ana Alcaide (Pradillo de Cameros, 23 de agosto), que propone un viaje por las músicas medievales y sefardíes; y con 'Folktrónic', de Lorena Margalló (Cárdenas, 29 de agosto), una original fusión entre la jota y la electrónica.

Los sonidos más actuales llegarán con el pop independiente de Ikebana (Azofra, 26 de julio) y el rock de raíz de Los Jaleo (Baños de Río Tobía, 2 de agosto), mientras que los conciertos acústicos de Fabio Laseca (Berceo, 8 de agosto) y Lou Cornago (Hormilla, 15 de agosto) ofrecerán propuestas más íntimas. Completará este apartado 'RQR. Músicas sostenibles', de Mosicaires (Torrecilla sobre Alesanco, 2 de agosto), un espectáculo participativo construido a partir de instrumentos elaborados con materiales reutilizados.

Las artes escénicas reunirán propuestas de teatro, clown, magia y danza para todos los públicos. El teatro estará representado por 'Mirad.es', de Cía. La Ignorant (Badarán, 19 de julio), un espectáculo de teatro gestual que reflexiona sobre el impacto de las pantallas en la infancia; y por '#Yo sostenido. Sonata para un juguete roto', de Feelgood Teatro (Fuenmayor, 9 de agosto), una tragicomedia sobre la identidad y la sostenibilidad emocional.

El clown llegará con 'Paco Panjabi, profe de yoga', de Cía. Suso Ibermón (Cordovín, 1 de agosto); 'Soy la bomba', de Bea Larrañaga (Tobía, 16 de agosto); y 'Woof', de Pere Hosta (Matute, 23 de agosto). La magia tendrá su espacio con 'The Magic Show', de Tinín el Mago (Villar de Torre, 9 de agosto), mientras que la danza estará presente con 'La nueva bestia', de Laura Morales (Bobadilla, 29 de agosto), y 'La Vie en Rose', de Cía. Mar Gómez (San Millán de la Cogolla, 30 de agosto), una pieza de teatro físico y danza con humor.

La literatura y la poesía participarán con dos propuestas que ponen la palabra en el centro. 'Poemas de amor y humor en clave femenina', de Sonia San Román, Eduardo Moreno y Marcelo Escrich (Tricio, 18 de julio), propone un diálogo entre poesía y música a partir de textos escritos por mujeres, mientras que 'Cantando a Lorca. Recitando a Lorca', de Javier Asiáin (Canillas de Río Tuerto, 25 de julio), ofrece un recorrido por la obra del poeta granadino a través de la recitación y la música.

La naturaleza volverá a formar parte de 'Escenario Vivo' con tres 'Paseos Botánicos' guiados por La Demanda Botánica, que invitan a descubrir la riqueza natural del Valle de la Lengua y su entorno. Las rutas se celebrarán en Anguiano (19 de julio), Matute (22 de agosto) y San Millán de la Cogolla (30 de agosto).

ENTRADAS YA DISPONIBLES

Las entradas para los espectáculos de pago ya pueden adquirirse en la página web de Escenario Vivo. La mayoría de las actividades serán gratuitas y el resto mantienen el precio popular de cinco euros.

Como en las anteriores ediciones, el director general de Cultura ha informado de que la recaudación obtenida a través de la venta de entradas se destinará íntegramente a actuaciones de conservación y restauración del patrimonio histórico-artístico del Valle de la Lengua. En la edición anterior, los 84 eventos celebrados permitieron recaudar 18.085 euros, destinados a la refundición de una campana de Alesanco.

Durante este ciclo de verano, 'Escenario Vivo' visitará Baños de Río Tobía, Alesanco, Anguiano, Arenzana de Abajo, Azofra, Badarán, Berceo, Bobadilla, Camprovín, Canillas de Río Tuerto, Cañas, Cárdenas, Cordovín, Estollo, Fuenmayor, Hormilla, Matute, Pedroso, Pradillo de Cameros, San Millán de la Cogolla, Tobía, Torrecilla sobre Alesanco, Tricio, Villar de Torre y Villaverde de Rioja.