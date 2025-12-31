El Vermú solidario del 'Café Ibiza', de este viernes, destina su recaudación a ARDEM

Vermú solidario del Ibiza de 2026 - CAFÉ IBIZA

LOGROÑO, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este viernes, 2 de enero, Ibiza 1941 tiene un nuevo reto. Todo lo que se recaude de las consumiciones entre las 12,30 y las 15,30 horas. Será donado a esta asociación riojana. Este año su reto es conseguir 2.026 euros en tres horas. Todo el dinero de las propinas y donaciones, así como de las bebidas, pinchos y raciones que se consuman en las tres horas irá íntegramente destinado a la Asociación Riojana ARDEM, Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple.

"Al iniciar los preparativos de esta nueva edición del vermú solidario, me di cuenta de que este año celebramos ya la décima edición. Un detalle que, más allá de la cifra, supone para mí un verdadero motivo de orgullo. Diez años en los que, gracias a este vermú, hemos podido aportar nuestro granito de arena y colaborar con asociaciones locales que realizan una labor imprescindible en nuestro entorno. Este año el vermú solidario va destinado a ARDEM, Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple. No dudo de que vendrá mucha gente y de que, un año más, superaremos el reto, logrando así una aportación aún mayor que permitirá a ARDEM acercarse al objetivo de adquirir un Exoesqueleto que necesitan para seguir mejorando la calidad de vida de las personas a las que atienden", asegura David Houngbeme Martínez, más conocido en la capital riojana como Eddie, propietario de Ibiza 1941.

En este décimo vermú colaboran como patrocinadores: Juice & World, Pan Caliente, Ibiza 1941, Ibiza Rooms, La Rosaleda 1946, Conservas Tarvis, Familia Escudero y cervezas Hijos de Rivera.

"Que haya sido ARDEM la asociación elegida para el décimo vermú solidario de Ibiza 1941 es una grandísima alegría. Presentamos nuestro proyecto con mucha ilusión y esperanza, y qué sorpresa la nuestra cuando nos informaron de que habíamos sido seleccionados. La recaudación para incluir un exoesqueleto robótico a nuestras sesiones de rehabilitación, por su altísimo coste, es un reto enorme que asumimos con optimismo y fuerza. La sociedad riojana está dando lo mejor de sí para ayudarnos a conseguirlo y con él el sueño de tantas personas de volver a caminar, con todos los beneficios físicos, cognitivos y emocionales que la bipedestación conlleva." nos comenta Ester García Sáenz, presidenta de ARDEM.

YA SE HAN DONADO MÁS DE 27.000 EUROS

Un maratón solidario que ya ha conseguido recaudar 27.090,30 euros en sus nueve ediciones pasadas. Desde el inicio las organizaciones beneficiarias han sido: en 2017 Cocina Económica con 2.563,20 euros. En 2018 Manos Unidas con 2.180 euros. En 2019 Fundación Pioneros con 2.781,70 euros. En 2020 FARO Rioja con 3.596,20 euros. En 2021 las Hermanitas de los Ancianos Desamparados con 2.357 euros.

En 2022 Comisión Antisida de La Rioja con 3.089,90 euro. En 2023 Arepak, Asociación Riojana de Enfermos de Párkinson con 3.794,50 euros. En 2024 Rioja Acoge, Asociación Riojana que favorece la integración con 3.424,40 euros. En 2025 Alcer Rioja, Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón, con 3.303,40 euros.

Los vermús solidarios siempre van acompañados de música con grupos que actúan en directo para amenizar el momento. Este año disfrutaremos de Denorte, nombre artístico de Jorge García, cantante y músico riojano. "Pienso que, gracias a la música, los buenos momentos se convierten en excelentes y en muchas ocasiones inolvidables y así lo reflejo cada vez que celebramos un evento en uno de mis espacios, regalando a los logroñeses buena música" nos comenta Eddie.

En este décimo vermú estamos muy agradecidos por contar con la presencia Fernando Magaldi, corredor solidario riojano que utiliza su pasión por este deporte para causas benéficas, ayudando a visibilizar enfermedades minoritarias. Y como en ediciones anteriores, Jamones Galilea nos acompaña con un cortador de jamón. Y este año contamos, de nuevo, con el maestro de ceremonias, Mago Iceman, mago riojano y uno de los más reconocidos en el panorama nacional